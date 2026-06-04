Слишкович — о «Краснодаре»: «На таких ошибках учатся. Но это не значит, что «Зенит» не заслужил»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о чемпионе РПЛ сезона-2025/26.

— Владимир, удивила ли вас развязка чемпионата? Почти весь сезон лидировал «Краснодар», а за неделю до финиша его обошел «Зенит».

— Такое в футболе бывает, это не первый и не последний случай. На таких ошибках и учатся. Глядя на игру «Краснодара» на протяжении всего чемпионата, я искренне считал, что именно «быки» станут чемпионами. Но это не значит, что «Зенит» не заслужил. Команда Семака победила, когда это требовалось. А «Краснодар» не смог.

— Что скажете про суперфинал Кубка?

— Я был на стадионе. В этом матче все могло качнуться в любую сторону. В первом тайме лучше был «Спартак», во втором прибавил «Краснодар». Не хочу называть пенальти лотереей: посмотрите, как пробивали спартаковцы, — все четко, сильно. Помазун сделал то, что нужно, очень хорошо сыграл: то ли проанализировал, то ли угадал — называйте это как хотите. Так что заслуженная победа «Спартака».

Чемпионом России-2025/26 стал «Зенит», который на 2 очка опередил «Краснодар». Третье место занял «Локомотив».

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