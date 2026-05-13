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Судейство

Мажич — о падении Тюкавина в штрафной «Краснодара» в Кубке: «Был контакт корпусом, большого толчка не вижу»

Ана Горшкова
Корреспондент

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение арбитра Артема Чистякова в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо» и «Краснодаром» (0:0, пенальти — 6:7).

На 54-й минуте Чистяков принял решение не назначать пенальти в эпизоде с падением Константина Тюкавина. Форвард «Динамо» упал в штрафной площади «быков» после борьбы с защитником Валентином Пальцевым.

«Там был очень высокий мяч, на который смотрели оба игрока. Там был контакт, не хочу спорить. Был контакт корпусом. Не могу там увидеть большого толчка и какого-то контакта руками. Для меня это футбольный момент, здесь нет пенальти», — цитирует Мажича «Матч ТВ».

В суперфинале Кубка России сыграют «Спартак» и «Краснодар». Матч пройдет в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве.

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Источник: ФК Краснодар
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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Артем Чистяков
Милорад Мажич
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