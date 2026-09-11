«Зенит» рано хоронить. Команда Семака уже проходила через такой кризис

Чемпион ранен, но не сломлен.

Дано — три поражения в семи турах, пятое место в таблице и эмоциональная стычка Сергея Семака с соперником в матче с ЦСКА.

Найти — свою игру.

Решение и ответ — пока под знаком вопроса.

«Зенит» действительно стартовал в РПЛ-2026/27 слабо для чемпиона. Однако все ли так плохо и стоит ли всерьез закапывать титульные амбиции петербуржцев?

Семак это кино уже смотрел

Этот сезон — уже девятый полноценный чемпионат для Семака в Петербурге. За предыдущие восемь тренер лишь раз не привел клуб к золоту. При этом за примером слабого старта далеко ходить не нужно. В прошлом розыгрыше после семи туров «Зенит», как и сейчас, имел в активе только 12 очков. Как говорится, не списывай точь-в-точь, но показатели на самом деле идентичны, а отставание от лидирующего «Краснодара» не выглядит критичным.

Тогда петербуржцы вообще победили лишь раз за первые пять матчей, но затем без проблем вернулись в гонку и выдали мощную серию без поражений. После неудачного старта сине-бело-голубые ни разу не проиграли вплоть до зимней паузы, что позволило им уйти на перерыв на втором месте всего в одном очке от лидера.

Да, за весь сезон-2025/26 «Зенит» уступил лишь в двух матчах. В текущем розыгрыше поражений уже больше. Но факт остается фактом. Петербуржцы сумели преодолеть стартовые неудачи в том числе благодаря решениям тренерского штаба. Семак стал больше доверять Соболеву, снизил роль основного в первых турах форварда Кассьерры, удачно миксовал роли и вариации атакующих полузащитников Глушенкова, Педро, Мостового и Энрике. Даже пережил ситуацию с так и не заигравшим дорогостоящим новичком Жерсоном. Здесь напрашивается параллель с пока не впечатляющим Фелипе Аугусто — еще один пункт для домашней работы Сергея Богдановича.

Мораль в том, что слабейший на тот момент старт в эпоху Семака не сыграл критическую роль в состоянии команды и не отразился на ее амбициях. «Зенит» загнал себя в неудобное положение, однако сумел из него вылезти. У сине-бело-голубых по-прежнему самый дорогостоящий состав РПЛ, знающий команду наставник и опыт решения сложных кейсов.

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» незначительно хуже конкурентов

При всем инфошуме вокруг турнирного положения петербуржцев, по статистике, они не хуже основных соперников. На дистанции в 30 поединков это может сыграть свою роль. «Зенит» — самая результативная команда первых семи туров с самой надежной (наряду с «Краснодаром») обороной. Неудивительно, что разница мячей у сине-бело-голубых тоже лучшая. Конечно, как говорили футбольные классики, лучше пять раз победить 1:0, чем один раз 5:0. Тем не менее «Зенит» не сумел поразить ворота соперника только в одном матче, такие цифры не слишком вяжутся с тезисом о дефиците атакующих идей.

Стоит отметить и фактор ожидаемых очков. «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» набрали больше фактических баллов. У «Динамо» ситуация нейтральная, а вот команда Семака — единственный клуб из топ-5 с недобором xPTS. То есть можно говорить о невезении — заслуживала команда большего.

При этом главные оппоненты петербуржцев не выглядят недосягаемыми. Спартаковцы потеряли очки с «Оренбургом» и проиграли динамовцам. Коллектив Шварца, в свою очередь, постепенно набирает ход, но, привыкая к требованиям нового-старого тренера, буксовал в первых турах. Армейцы трижды играли вничью с соперниками из второй восьмерки. Даже исторически удачный старт краснодарцев наконец прервался ничейным исходом с «Крыльями».

Все это говорит о том, что практически все участники чемпионского похода на деле не так стабильны. Значит, у «Зенита» есть шансы, ведь легче догонять в условиях турбулентности у конкурентов.

Календарь и сложности у соперников

Петербуржцы не существуют в вакууме, поэтому стоит развить тезис о сложностях оппонентов, которые в силу ряда объективных причин могут недосчитаться очков на дистанции. «Спартаку» пока сложно избавиться от зависимости от Барко. Плюс Хуан Карседо не спешит использовать Даку по максимуму. В чемпионате у нападающего в среднем 51 минута за красно-белых — не так много для игрока за 11 миллионов евро.

У ЦСКА самый молодой состав РПЛ, к которому прибавилась эпидемия травм. С повреждением Кисляка обошлось, но в лазарете Мойзес, Гайич и Баринов. Про потерю Кривцова и статистические аномалии «Краснодара» мы уже подробно рассказывали. Конечно, это не отменяет игровых проблем самого «Зенита», но делает их турнирное положение не таким удручающим, как может показаться на первый взгляд.

Тем более у действующего чемпиона наряду со «Спартаком» наименее сложный календарь до зимней паузы. Из топ-соперников только краснодарцы и армейцы. Из оставшихся до перерыва десяти поединков сразу шесть с клубами не выше восьмого места. Для сравнения: ЦСКА сыграет со всеми соперниками из топ-5, динамовцы — со всеми, кроме «Зенита», а «быков» осенью ждет полуторамесячный турбоотрезок, включающий встречи с питерцами, армейцами и «Динамо», а также «Балтикой» и «Локомотивом».

Тур Краснодар ЦСКА Динамо Спартак Зенит 8 Акрон (д) Рубин (д) Оренбург (д) Ростов (д) Локомотив (д) 9 Оренбург (г) Динамо Мх (г) Ростов (г) Факел (д) Балтика (г) 10 Зенит (д) Родина (д) Рубин (г) Крылья Советов (г) Краснодар (г) 11 Локомотив (г) Динамо М (г) ЦСКА (д) Рубин (д) Ахмат (д) 12 Балтика (д) Спартак (д) Акрон (г) ЦСКА (г) Динамо Мх (д) 13 Родина (г) Оренбург (г) Ахмат (д) Локомотив (г) Крылья Советов (г) 14 ЦСКА (д) Краснодар (г) Факел (г) Акрон (д) Ростов (д) 15 Динамо М (г) Ахмат (д) Краснодар (д) Динамо Мх (г) Рубин (г) 16 Ростов (г) Зенит (д) Крылья Советов (г) Факел (г) ЦСКА (г) 17 Рубин (д) Родина (г) Спартак (г) Динамо М (д) Балтика (д)

«Зенит» не разучился играть в футбол

Это мы видели на прошедших выходных. Сине-бело-голубые провели лучший первый тайм в сезоне и полностью доминировали в игре с ЦСКА. Петербуржцы активно и разнообразно атаковали, вскрывали оборону как через центр, так и с помощью флангов. В атаку подключались практически все, от опорника Карпукаса до центрального защитника Андраде.

Чемпион все еще хорош на коротких отрезках — три гола за 27 минут «Акрону», дубли Соболева «Динамо» и Глушенкова «Оренбургу» вообще уместились менее чем в десять минут. Однако главная проблема в том, что команда не поддерживает высокий или хотя бы динамичный темп на протяжении большей части матчей. Это и стало причиной поражений от «Родины» и армейцев. В обоих случаях питерцы значительно перебили соперника, создали больше моментов и должны были забивать больше одного гола.

Важно — Семак делает выводы после неудачных встреч. Вслед за проигрышами «Родине» и «Спартаку» он менял одного или даже двух игроков атакующей четверки и закрывал неудачный исход победой. Соболев и Глушенков, как и вся команда, не разучились играть в футбол. Больше этого дуэта в текущем сезоне забили только три клуба. Поэтому старт «Зенита» не должен обманывать и вводить в заблуждение.

Будем объективны, петербуржцы стартовали ниже своих возможностей, но пока рано паниковать и проводить символические похороны титульных притязаний клуба. Отрезками «Зенит» выдает прежний уровень, и статистика это подтверждает. Семак проводит регулярную работу над ошибками, да и конкуренты не выглядят монолитно. В конце концов, в прошлом сезоне сине-бело-голубые уже оказывались в схожем положении. Итог вы и так помните.

Иван Бровар