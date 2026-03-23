Талалаев благодарен «Балтике» за реакцию на скандал после матча с ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил благодарность клубу, игрокам команды, болельщикам и руководителям за реакцию на скандал после матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

— Что вы вынесли для себя из всей этой ситуации?

— Благодарность. Во-первых — за поведение и оценку ситуации нашим ребятам. Я увидел, что у нас очень цельные команда, коллектив, клуб в целом.

Во-вторых — нашим болельщикам, поскольку то, что происходило на матче с «Сочи», трогает тонкие струны души. Это то, ради чего мы работаем. Иногда нам не повышают зарплату, но такое отношение болельщиков намного ценнее всего остального.

В-третьих — руководителям клуба, потому что слова поддержки с их стороны в такой ситуации многое значат. Прекрасно понимаю, что они могли поступить и даже публично оценить происходящее совсем по-другому.

— Выпуск клубом красных карточек с вашим автографом также говорит о поддержке с их стороны. А дополнительного штрафа вам со стороны «Балтики» не последовало?

— Я сам без лишних напоминаний на следующий день выплатил штраф в нашу общую кассу по тому тарифу, который у нас заведен. Плюс, конечно, штраф от КДК.

Могу признаться, что этой зимой мы со всем нашим штабом приняли одно непростое решение, и теперь убедились, что оно было правильным. Мы прямо сейчас могли бы участвовать в еврокубках (во главе другого клуба. — Прим. И.Р.). Но, как мужчины, привыкли отвечать за свои слова, и если уже сказали, что до мая точно будем здесь, то посчитали, что не имеем права поступить иначе.

— Куда вас звали?

— Это останется внутри. Но сейчас мы лишний раз об этом не пожалели.

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