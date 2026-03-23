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Талалаев благодарен «Балтике» за реакцию на скандал после матча с ЦСКА

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил благодарность клубу, игрокам команды, болельщикам и руководителям за реакцию на скандал после матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

— Что вы вынесли для себя из всей этой ситуации?

— Благодарность. Во-первых — за поведение и оценку ситуации нашим ребятам. Я увидел, что у нас очень цельные команда, коллектив, клуб в целом.

Во-вторых — нашим болельщикам, поскольку то, что происходило на матче с «Сочи», трогает тонкие струны души. Это то, ради чего мы работаем. Иногда нам не повышают зарплату, но такое отношение болельщиков намного ценнее всего остального.

В-третьих — руководителям клуба, потому что слова поддержки с их стороны в такой ситуации многое значат. Прекрасно понимаю, что они могли поступить и даже публично оценить происходящее совсем по-другому.

— Выпуск клубом красных карточек с вашим автографом также говорит о поддержке с их стороны. А дополнительного штрафа вам со стороны «Балтики» не последовало?

— Я сам без лишних напоминаний на следующий день выплатил штраф в нашу общую кассу по тому тарифу, который у нас заведен. Плюс, конечно, штраф от КДК.

Могу признаться, что этой зимой мы со всем нашим штабом приняли одно непростое решение, и теперь убедились, что оно было правильным. Мы прямо сейчас могли бы участвовать в еврокубках (во главе другого клуба. — Прим. И.Р.). Но, как мужчины, привыкли отвечать за свои слова, и если уже сказали, что до мая точно будем здесь, то посчитали, что не имеем права поступить иначе.

— Куда вас звали?

— Это останется внутри. Но сейчас мы лишний раз об этом не пожалели.

Андрей Талалаев.«Приношу извинения всем, кому небезразличен футбол. Но только за жест. И не штабу ЦСКА». Интервью Талалаева

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Андрей Талалаев
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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