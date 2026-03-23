Талалаев прокомментировал решение КДК и эпизод с удалением: «Жест, который я показал, меня не красит»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал решение КДК РФС о его четырехматчевой дисквалификации после удаления в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
— Это не первое и, думаю, не последнее мое общение с КДК. Ожидал, что будет три игры — два плюс один. Когда совершал поступок, понимал, что он повлечет за собой удаление. Но никак не ожидал, что мне будут приписаны какие-то провокации. Потому что моменты с затяжками игры тренерами и футболистами происходят в каждом втором матче — и при этом никто никого не бьет, не толкает и не бегает по чужим техническим зонам. Поэтому не может быть и речи о какой-либо провокации.
Признаю очень хорошую работу Кирилла (Брейдо. — Прим. И.Р.), ответственного за прессу в ЦСКА. Но провокация была только со стороны футболиста армейцев. Из-за этого все и началось. Я был готов к трем играм за жест, который показал, и он меня не красит, плюс за затяжку времени, которая нужна была, чтобы просто закончить этот матч победой, потому что ЦСКА нас поддавливал.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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