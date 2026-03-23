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23 марта, 19:05

Талалаев прокомментировал решение КДК и эпизод с удалением: «Жест, который я показал, меня не красит»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал решение КДК РФС о его четырехматчевой дисквалификации после удаления в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

— Это не первое и, думаю, не последнее мое общение с КДК. Ожидал, что будет три игры — два плюс один. Когда совершал поступок, понимал, что он повлечет за собой удаление. Но никак не ожидал, что мне будут приписаны какие-то провокации. Потому что моменты с затяжками игры тренерами и футболистами происходят в каждом втором матче — и при этом никто никого не бьет, не толкает и не бегает по чужим техническим зонам. Поэтому не может быть и речи о какой-либо провокации.

Признаю очень хорошую работу Кирилла (Брейдо. — Прим. И.Р.), ответственного за прессу в ЦСКА. Но провокация была только со стороны футболиста армейцев. Из-за этого все и началось. Я был готов к трем играм за жест, который показал, и он меня не красит, плюс за затяжку времени, которая нужна была, чтобы просто закончить этот матч победой, потому что ЦСКА нас поддавливал.

Андрей Талалаев.«Приношу извинения всем, кому небезразличен футбол. Но только за жест. И не штабу ЦСКА». Интервью Талалаева

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Андрей Талалаев
ФК Балтика
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