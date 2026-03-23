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Талалаев: «Выбил мяч в игре с ЦСКА, поскольку с «Зенитом» и «Ростовом» мы пропустили голы в концовках»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал свой поступок в концовке матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

— Какой смысл было за 30 секунд до конца выбивать мяч на трибуну?

— Мы пропустили два гола в последних двух концовках игр (с «Зенитом» и «Ростовом». — Прим. И.Р.), которые очень сильно повлияли на результаты. В Ростове я был на предыдущей «удаленке». Если бы находился на скамейке, то сделал бы то же самое, и, думаю, мы бы спокойно довели матч до победы. Если бы наши футболисты умели дожимать такие сложные матчи, разбивать игру на мелкие отрезки, то такие меры не требовались бы. Но мы этому только учимся.

— А не думаете, что если бы просто катнули на несколько метров, то резонанс был бы совсем не таким?

— Не вижу смысла об этом рассуждать. Могу только сказать, что случившееся точно не было провокацией. Ею было бы, если бы я ударил мячом в футболиста ЦСКА. Я же даже не в одно касание мяч выбил! Первым принял, вторым подбросил, третьим ударил и успел повернуться к нему спиной. У него было время подумать, что делать, — и он (Энрике Кармо) полетел на меня, в то время как стоявший недалеко Обляков побежал за рядом лежащим мячом.

О какой провокации тут шла речь и за что меня именно в этом контексте наказали, понять не могу. Считаю, что три игры были бы правильной дисквалификацией. Но принимаю то, что есть, и приношу извинения всем болельщикам, всем, кому небезразличен футбол. Всем, кроме тренерского штаба ЦСКА, поведение которого, подчеркиваю, отделяю от футболистов команды. В разгар всей ситуации успел пообщаться с Гайичем, Акинфеевым и Мойзесом, объяснить им природу своего поступка. Думаю, они меня поняли. В то время как представители штаба пытались что-то объяснить нам, хотя мы не просили от них никаких разъяснений.

— Хотел бы уточнить — за что именно извиняетесь? За то, что выбили мяч? За жест?

— Только за жест. Если в следующем матче, после того как у меня будет право находиться на скамейке, выбить мяч снова будет нужно для команды, для достижения победы, — сделаю то же самое.

Андрей Талалаев.«Приношу извинения всем, кому небезразличен футбол. Но только за жест. И не штабу ЦСКА». Интервью Талалаева

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Андрей Талалаев
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

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