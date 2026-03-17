ЭСК рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» — ЦСКА

ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Балтика» попросила комиссию рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА на 15-й минуте, а также эпизод с неудалением полузащитника армейцев Энрике Кармо на 90+7-й минуте за агрессивное поведение.

ЦСКА попросил ЭСК рассмотреть эпизод с удалением главного тренера Фабио Челестини.

14 марта калининградцы дома обыграли ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ. В концовке матча тренер балтийцев Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть мяч в игру.

После этого между командами завязалась потасовка, которая закончилась удалением Талалаева, демонстрировавшего оскорбительные жесты в сторону соперников. Красную карточку получил и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

«Балтика» не обращалась в комитет по удалению тренера Талалаева.