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ЭСК рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» — ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
Фото ФК «Балтика»

ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Балтика» попросила комиссию рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА на 15-й минуте, а также эпизод с неудалением полузащитника армейцев Энрике Кармо на 90+7-й минуте за агрессивное поведение.

ЦСКА попросил ЭСК рассмотреть эпизод с удалением главного тренера Фабио Челестини.

Конфликт Андрея Талалаева и&nbsp;Фабио Челестини в&nbsp;матче 21 тура РПЛ.Талалаев и Челестини были готовы подраться — даже в подтрибунном помещении. Что произошло?

14 марта калининградцы дома обыграли ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ. В концовке матча тренер балтийцев Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть мяч в игру.

После этого между командами завязалась потасовка, которая закончилась удалением Талалаева, демонстрировавшего оскорбительные жесты в сторону соперников. Красную карточку получил и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

«Балтика» не обращалась в комитет по удалению тренера Талалаева.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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