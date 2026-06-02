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Завоеванный «Спартаком» Кубок России станет экспонатом на стенде «Лукойла» на ПМЭФ

Сергей Филин

Выигранный «Спартаком» Кубок России появится в павильоне «Лукойла» на выставке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Трофей уже доставлен в Санкт-Петербург. Компания «Лукойл» — спонсор красно-белых с 1 марта 2000 года. В августе 2022 года компания объявила о приобретении 100 процентов акций столичного клуба.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Краснодар&raquo; (1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 4:3) в&nbsp;суперфинале Кубка России.Проклятие Боселли и магия Помазуна. Карседо взял первый трофей со «Спартаком», обыграв «Краснодар»

24 мая «Спартак» в серии пенальти обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России. Это первый трофей красно-белых под руководством испанского тренера Хуана Карлоса Карседо, который стал главным тренером команды в январе 2026 года.

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Источник: ТАСС
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