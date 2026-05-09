Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

9 мая, 13:56

Лещенко раскритиковал Тюкавина за незабитый пенальти «Краснодару»: «Костя, ну как так? Отрепетируй!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на вылет команды из FONBET Кубка России после поражения от «Краснодара» (0:0, 5:6 — пенальти) в финале Пути РПЛ.

Свои удары в серии не реализовали Константин Тюкавин, Хуан Касерес (оба — «Динамо») и Дуглас Аугусто («Краснодар»).

«Хорошая игра была. Я рад за «Краснодар». Но, конечно, я расстроился. Могли выиграть и достаточно смешно, когда нападающий не забивает пенальти... Костя, ну как так? Отрепетируй в конце концов! Отработал два удара: один вверх другой вниз и меняй их на здоровье. Раньше и мысли не было, чтобы пенальти не забить, но сейчас у нас такие футболисты. Раньше Савдунин разбегался и все знали, что он будет бить в девятку, но он бил пушечным ударом. Невозможно взять этот мяч даже если стоишь рядом. Чего они все обманывают, паузы какие-то делают? Лупи изо всей силы и все! Хотя нужно отметить, что Агкацев — хороший вратарь. Нам не повезло», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» не может победить «Краснодар» на протяжении 9 официальных матчей (1 ничья, 8 поражений).

В 29-м туре РПЛ матч между командами состоится 11 мая на «ВТБ Арене» и начнется в 20.00 мск.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Константин Тюкавин
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Лев Лещенко
Читайте также
Пуэрториканский боксер Причард Колон Мелендес. Биография
Российские пловцы взяли серебро в эстафете вольным стилем на ЧЕ-2026
Мельникова завоевала золото в многоборье на ЧЕ по спортивной гимнастике
ВС РФ поразили используемую для нужд ВСУ железнодорожную станцию порта Измаил
«Железнодорожники» опять пропустят, но забьют больше и впервые в сезоне победят. На что ставить в матче «Оренбург» - «Локомотив»
В порту Усть-Луга ликвидировали все последствия атаки ВСУ
Популярное видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов, расписание и результаты, сетка турнира к финалу
Слишкович — о «Краснодаре»: «На таких ошибках учатся. Но это не значит, что «Зенит» не заслужил»
Сергачев — о «Спартаке»: «Не знаю, взаимная ли у нас любовь. Но отношения есть»
Завоеванный «Спартаком» Кубок России станет экспонатом на стенде «Лукойла» на ПМЭФ
Мажич — о падении Тюкавина в штрафной «Краснодара» в Кубке: «Был контакт корпусом, большого толчка не вижу»
«Спартак» назвал гол Литвинова лучшим в дерби с ЦСКА в XXI веке
«Динамо» спустя сутки улетело из Краснодара
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Абаскаль оценил шансы «Спартака» на победу в Кубке: «Если получится, я приеду»

«Спартак» назвал гол Литвинова лучшим в дерби с ЦСКА в XXI веке
Новости
RSS RSS
Все новости