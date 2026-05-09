Лещенко раскритиковал Тюкавина за незабитый пенальти «Краснодару»: «Костя, ну как так? Отрепетируй!»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на вылет команды из FONBET Кубка России после поражения от «Краснодара» (0:0, 5:6 — пенальти) в финале Пути РПЛ.

Свои удары в серии не реализовали Константин Тюкавин, Хуан Касерес (оба — «Динамо») и Дуглас Аугусто («Краснодар»).

«Хорошая игра была. Я рад за «Краснодар». Но, конечно, я расстроился. Могли выиграть и достаточно смешно, когда нападающий не забивает пенальти... Костя, ну как так? Отрепетируй в конце концов! Отработал два удара: один вверх другой вниз и меняй их на здоровье. Раньше и мысли не было, чтобы пенальти не забить, но сейчас у нас такие футболисты. Раньше Савдунин разбегался и все знали, что он будет бить в девятку, но он бил пушечным ударом. Невозможно взять этот мяч даже если стоишь рядом. Чего они все обманывают, паузы какие-то делают? Лупи изо всей силы и все! Хотя нужно отметить, что Агкацев — хороший вратарь. Нам не повезло», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» не может победить «Краснодар» на протяжении 9 официальных матчей (1 ничья, 8 поражений).

В 29-м туре РПЛ матч между командами состоится 11 мая на «ВТБ Арене» и начнется в 20.00 мск.