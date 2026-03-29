Петров — о стычке «Балтики» и ЦСКА: «Старших нельзя толкать, мы за своих горой!»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров прокомментировал «СЭ» инцидент с потасовкой тренеров и игроков в концовке матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Каково нам без тренера во время матчей? Так он всю неделю с нами, Андрея Викторовича нет только на игре. Есть его помощники, поэтому все нормально. Реакция «Балтики» на толчок Кармо? Я так воспитан и считаю, что старших толкать нельзя. Особенно главного тренера. Я бы этого сделать не смог. Мы за своих горой!» — сказал Петров «СЭ».

14 марта во время матча главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть его в игру. Хавбек армейцев Энрике Кармо толкнул Талалаева, после чего между командами завязалась потасовка.

20 марта Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ.