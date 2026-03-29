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Петров — о стычке «Балтики» и ЦСКА: «Старших нельзя толкать, мы за своих горой!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник «Балтики» Максим Петров прокомментировал «СЭ» инцидент с потасовкой тренеров и игроков в концовке матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Каково нам без тренера во время матчей? Так он всю неделю с нами, Андрея Викторовича нет только на игре. Есть его помощники, поэтому все нормально. Реакция «Балтики» на толчок Кармо? Я так воспитан и считаю, что старших толкать нельзя. Особенно главного тренера. Я бы этого сделать не смог. Мы за своих горой!» — сказал Петров «СЭ».

14 марта во время матча главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть его в игру. Хавбек армейцев Энрике Кармо толкнул Талалаева, после чего между командами завязалась потасовка.

20 марта Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ.

Андрей Талалаев.«Приношу извинения всем, кому небезразличен футбол. Но только за жест. И не штабу ЦСКА». Интервью Талалаева

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ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Петров («Балтика»)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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