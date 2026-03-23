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Талалаев: «Предложил Челестини поговорить один на один без камер. Он не пришел»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о конфликте с главным тренером ЦСКА Фабио Челестини и о том, что было после матча, в котором они оба были удалены.

— Общались ли вы с Челестини после случившегося?

— Нет. Клубы договорились между собой о дальнейшем формате контактов, и я не звонил Челестини, не стал переводить общение в эту плоскость. Потому что еще после игры предложил ему пообщаться и пять-семь минут ждал его там, около автобусов, где обычно (на «Ростех-Арене») после матчей стоят представители футбольных клубов и где нет камер. Но никого не дождался. Кстати, могу сказать, что в этом чемпионате у меня уже было такое общение с одним главным тренером, чью фамилию называть не буду. Мы расставили все точки над i, продолжаем общаться без всяких проблем, оставаться коллегами и друзьями. Считаю, что мужчины должны отвечать за свои поступки и слова, просто общаясь без лишних глаз один на один.

— А после КДК общения с Челестини не было? И допускаете ли, что еще выпьете по бокалу итальянского вина и зароете топор войны?

— Я попросил точный перевод тех слов, которые кричали в наш адрес его помощники и он сам. Транскрипция дала немножко не те результаты, которые допускали бы такие взаимоотношения. Поэтому свободное время буду тратить на общение с другими людьми.

Андрей Талалаев.«Приношу извинения всем, кому небезразличен футбол. Но только за жест. И не штабу ЦСКА». Интервью Талалаева

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Андрей Талалаев
Фабио Челестини
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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Талалаев благодарен «Балтике» за реакцию на скандал после матча с ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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