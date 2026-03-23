Талалаев: «Предложил Челестини поговорить один на один без камер. Он не пришел»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о конфликте с главным тренером ЦСКА Фабио Челестини и о том, что было после матча, в котором они оба были удалены.

— Общались ли вы с Челестини после случившегося?

— Нет. Клубы договорились между собой о дальнейшем формате контактов, и я не звонил Челестини, не стал переводить общение в эту плоскость. Потому что еще после игры предложил ему пообщаться и пять-семь минут ждал его там, около автобусов, где обычно (на «Ростех-Арене») после матчей стоят представители футбольных клубов и где нет камер. Но никого не дождался. Кстати, могу сказать, что в этом чемпионате у меня уже было такое общение с одним главным тренером, чью фамилию называть не буду. Мы расставили все точки над i, продолжаем общаться без всяких проблем, оставаться коллегами и друзьями. Считаю, что мужчины должны отвечать за свои поступки и слова, просто общаясь без лишних глаз один на один.

— А после КДК общения с Челестини не было? И допускаете ли, что еще выпьете по бокалу итальянского вина и зароете топор войны?

— Я попросил точный перевод тех слов, которые кричали в наш адрес его помощники и он сам. Транскрипция дала немножко не те результаты, которые допускали бы такие взаимоотношения. Поэтому свободное время буду тратить на общение с другими людьми.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max