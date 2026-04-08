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Судейство

Мостовой — о словах Кахигао про судейство в игре с «Зенитом»: «Каждый будет говорить в пользу своего клуба»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао, призвавшего судей уважать красно-белых в игре с сине-бело-голубыми.

Кахигао заявил, что в матче 21-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге 14 марта судьи не уважали «Спартак». Игра завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0.

«Судейство сейчас — основная проблема. Нужно, чтобы арбитры судили по-футбольному. Слова Кахигао про судей? Каждый человек будет говорить в пользу своего клуба. Но дело в том, что мы же видим количество ключевых ошибок. Мы говорим больше об этих моментах, а не о футболе. От этого надо избавляться», — сказал Мостовой «СЭ».

Кубковый матч «Зенит» — «Спартак» состоится 8 апреля в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20.45 мск.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн трансляция матча Кубка России 8&nbsp;апреля 2026 года.«Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка

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Александр Мостовой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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Рубин

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Матеус Рейс
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