Мостовой — о словах Кахигао про судейство в игре с «Зенитом»: «Каждый будет говорить в пользу своего клуба»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао, призвавшего судей уважать красно-белых в игре с сине-бело-голубыми.

Кахигао заявил, что в матче 21-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге 14 марта судьи не уважали «Спартак». Игра завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0.

«Судейство сейчас — основная проблема. Нужно, чтобы арбитры судили по-футбольному. Слова Кахигао про судей? Каждый человек будет говорить в пользу своего клуба. Но дело в том, что мы же видим количество ключевых ошибок. Мы говорим больше об этих моментах, а не о футболе. От этого надо избавляться», — сказал Мостовой «СЭ».

Кубковый матч «Зенит» — «Спартак» состоится 8 апреля в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20.45 мск.

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