Сергачев — о «Спартаке»: «Не знаю, взаимная ли у нас любовь. Но отношения есть»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев в разговоре с «СЭ» поздравил «Спартак» с победой в FONBET Кубке России.

«Очень рад за «Спартак». Каждый раз, когда приезжаю в Россию, со мной сразу же связывается «Спартак», зовет на матчи. Я их поддерживаю. У «Спартака» классная команда, очень рад за них. Не знаю, можно ли сказать, что у нас взаимная любовь, но взаимные отношения точно есть», — сказал Сергачев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

«Спартак» в суперфинале FONBET Кубка России победил «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.). Он завоевал этот трофей впервые с сезона-2021/22.

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