«Зенит» — «Локомотив»: решение не назначить пенальти можно поддержать

На 3-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» судья Никита Новиков не назначил пенальти в пользу сине-бело-голубых, а видеоассистенты Артур Федоров и Евгений Буланов в его действия не вмешались.

В том эпизоде в штрафной площади железнодорожников произошел контакт мяча с правой рукой Сергея Бабкина, который вел борьбу с Артемом Карпукасом и подпрыгнул, чтобы сыграть головой.

Решение судейской бригады, не оценившей действия футболиста «Локомотива» как нарушение правил, можно поддержать, объяснив это так: положение руки стало следствием естественного движения игрока в верховой борьбе и не сделало его тело неестественно больше. В мяч он умышленно не играл. Оснований для назначения 11-метрового удара не возникло.

Возможно, до контакта с рукой мяч коснулся головы, но это нельзя назвать игрой в мяч, скорее тот лишь чиркнул по волосам Бабкина.