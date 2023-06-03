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Булыкин оценил весеннюю часть сезона для «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о неудачном выступлении «Спартака» во второй часть сезона-2022/23.

«Я думаю, что тут совокупность проблем. И подготовка команды зимой и травма Джикии. Конечно, я все списываю на плохую зимнюю подготовку, потому, что осенью он выглядел шикарно. Все думали, что он составит конкуренцию «Зениту» во второй части сезона, потому что, ну очень круто играли осенью. А, когда команда вышла весной после зимней паузы, то было не узнать «Спартак». У всех есть проблемы, но, когда команда, которая могла конкурировать и во втором сезоне с «Зенитом», а в итоге становится третьей, тут сразу понятно, что подготовка прошла не так, как планировалась, а вторая часть сезона провалилась», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

«Спартак» занял третье место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23. В заключительном туре красно-белые уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:1.

С лета 2022 года команду возглавляет Гильермо Абаскаль. В феврале «Спартак» продлил контракт с испанским специалистом до 2025 года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10915412-bulykin-ocenil-vtoruyu-chast-sezona-dlya-spartaka.html
Дмитрий Булыкин
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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