Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о своей реакции на интерес «Химок».

«Я уже говорил в СМИ, что мне приятно, когда мою работу и работу моего коллектива оценивают положительно. Тот персонал, который у нас сложился, выполняет колоссальную работу. Мы ее делаем сами. Это делает наш штаб. До меня, конечно, доходили слухи про «Химки».

Но я всегда говорил, что я человек, воспитанный федерацией футбола. И когда какой-то клуб выходит с предложением, то я всегда отправляю их к руководителю. И мы вместе принимаем решение. У меня нет агента. Возможно, в будущем это нужно будет.

Футбольное сообщество знает мой номер. И любой руководитель клуба может мне позвонить напрямую. Это не проблема. Я четко понимаю, что мне дала федерация. А работа в сборной — это патриотизм и высшая точка. Сборная — это вершина всего", — сказал Галактионов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

37-летний Михаил Галактионов тренирует молодежную сборную России с декабря 2018 года.