Дюков поздравил Ашота Хачатурянца с избранием на пост президента РПЛ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал избрание Ашота Хачатурянца на пост президента Тинькофф РПЛ.

«Поздравляю Ашота Рафаиловича с избранием на пост президента РПЛ. Он зарекомендовал себя как эффективный управленец, который провел большую работу в судейском комитете, заложил основу для дальнейших изменений в этой сфере. Уверен, под его руководством лига продолжит идти курсом позитивных и созидательных преобразований, а взаимодействие РПЛ и РФС сохранит исключительно продуктивный характер», — приводит слова Дюкова РИА Новости Спорт.

Сегодня, 22 ноября, на общем собрании Тинькофф РПЛ прошли выборы президента лиги. Участники заседания единогласно проголосовали за избрание исполнявшего обязанности президента Ашота Хачатурянца, который был единственным зарегистрированным кандидатом.