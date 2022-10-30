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Гаджиев — об удалении Гогниева: «Ему нужно управлять эмоциями»

Мария Гусева
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал удаление главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

«Темперамент у людей разный. У него более выражена подвижная нервная система. Задатки тренера у Гогниева неплохие. Но переступать грани нежелательно. Я не знаю, какой разговор был с судьей. Если не было оскорблений — ну, бывает. В русском языке люди часто используют мат, но он далеко не всегда бывает оскорбительным. Можно сказать: «Ну что же ты». А с другой стороны можно сказать, например: «Ты негодяй», — цитирует Metaratings Гаджиева. — Вот этого нельзя допускать — оскорблений. Никого нельзя оскорблять. Дисквалификация в любом случае будет, но умеренная. Гогниеву хочется пожелать, чтобы делал выводы. Он может стать хорошим тренером. Но нужно управлять эмоциями».

После первого тайма матча с «Динамо» Гогниев был удален за споры с судьей. Тренер вступил в диалог с главным арбитром Яном Бобровским. Судья показал Гогниеву желтую карточку, которая стала для специалиста второй в матче.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-ob-udalenii-gognieva-lyudi-chasto-ispolzuyut-mat-1399366/

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