Гогниева удалили после первого тайма матча с «Динамо» за споры с судьей

Главного тренера «Химок» Спартака Гогниева удалили после завершения первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Динамо».

В момент, когда судейская бригада покидала поле, Гогниев вступил в спор с главным арбитром Яном Бобровским. Изначально Бобровский прошел мимо тренера, но затем развернулся, подошел к специалисту и показал ему желтую карточку, которая стала для него второй.

Таким образом, Гогниев не сможет руководить своей командой во втором тайме.

После первого тайма «Химки» проигрывают «Динамо» со счетом 0:3.