«Сочи» — «Урал»: пенальти назначен ошибочно, ВАР зря вмешался

На 27-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Сочи» — «Урал» арбитр Антон Фролов ошибочно назначил 11-метровый удар в ворот гостей.

После вмешательства видеоассистентов Яна Бобровского и Николая Богача судья очень долго изучал видеозапись. Затем он решил, что правая рука Егора Филипенко, в которую с близкого расстояния попал мяч после удара Игоря Юрганова, оказалась в неестественном положении.

Судейская бригада допустила две ошибки. Ничего неестественного Филипенко не совершил — рука находилась в естественном положении, располагалась вдоль тела, была опущена вниз. Вторая ошибка — само вмешательство видеоассистентов.