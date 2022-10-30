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Судейство

Сегодня, 14:43

«Сочи» — «Урал»: пенальти назначен ошибочно, ВАР зря вмешался

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 27-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Сочи» — «Урал» арбитр Антон Фролов ошибочно назначил 11-метровый удар в ворот гостей.

После вмешательства видеоассистентов Яна Бобровского и Николая Богача судья очень долго изучал видеозапись. Затем он решил, что правая рука Егора Филипенко, в которую с близкого расстояния попал мяч после удара Игоря Юрганова, оказалась в неестественном положении.

Судейская бригада допустила две ошибки. Ничего неестественного Филипенко не совершил — рука находилась в естественном положении, располагалась вдоль тела, была опущена вниз. Вторая ошибка — само вмешательство видеоассистентов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
6
3
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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 6
Александр Соболев

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Арсен Захарян

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