Гаджиев назвал причины большого количества тренерских отставок в текущем сезоне чемпионата России

Российский тренер Гаджи Гаджиев объяснил, почему в клубах РПЛ в текущем сезоне часто меняются наставники.

«Потому что много неверных решений со стороны руководства клубов. Первая и самая главная причина. Нет критериев отбора тренеров у тех, кто их назначает. Если у некоторых руководителей клубов спросить, на чем они основывались, приглашая того или иного наставника, то вразумительных ответов не услышим. Вторая причина — это эмоции. Хотя таких случаев немного. Третья причина заключается в невыполнении предварительных договоренностей между тренером и руководством. Кроме того, есть ряд объективных факторов. Высокая конкуренция между тренерами и сильное давление на них со стороны болельщиков на трибунах, со стороны экспертов в многочисленных обсуждениях в СМИ», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

После возобновления чемпионата России в «Торпедо» Андрея Талалаева сменил Жозеп Клотет, в «Сочи» пост Курбана Бердыева занял Дмитрий Хохлов, в «Химках» на место Спартака Гогниева пришел Талалаев, а главным тренером «Пари НН» стал Сергей Юран, который заменил Артема Горлова.