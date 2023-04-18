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Сегодня, 15:46

Гаджиев назвал причины большого количества тренерских отставок в текущем сезоне чемпионата России

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев объяснил, почему в клубах РПЛ в текущем сезоне часто меняются наставники.

«Потому что много неверных решений со стороны руководства клубов. Первая и самая главная причина. Нет критериев отбора тренеров у тех, кто их назначает. Если у некоторых руководителей клубов спросить, на чем они основывались, приглашая того или иного наставника, то вразумительных ответов не услышим. Вторая причина — это эмоции. Хотя таких случаев немного. Третья причина заключается в невыполнении предварительных договоренностей между тренером и руководством. Кроме того, есть ряд объективных факторов. Высокая конкуренция между тренерами и сильное давление на них со стороны болельщиков на трибунах, со стороны экспертов в многочисленных обсуждениях в СМИ», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

После возобновления чемпионата России в «Торпедо» Андрея Талалаева сменил Жозеп Клотет, в «Сочи» пост Курбана Бердыева занял Дмитрий Хохлов, в «Химках» на место Спартака Гогниева пришел Талалаев, а главным тренером «Пари НН» стал Сергей Юран, который заменил Артема Горлова.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10807241-gadzhiev-nazval-prichiny-bolshogo-kolichestva-trenerskih-otstavok-v-nyneshnem-sezone-rpl.html
Футбол
РПЛ
Гаджи Гаджиев
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Полузащитник «Динамо» Кутицкий назвал честью выступление за московский клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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