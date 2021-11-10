Футболист ЦСКА Фернандес предположил, что ковид повлиял на его травматичность

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «СЭ» рассказал о своих травмах после коронавируса.

«С того момента, как я подхватил коронавирус в октябре прошлого года, меня преследует череда повреждений мышечного характера, — отметил футболист. — За три недели до вызова в сборную перед Евро получил травму в ЦСКА. Залечил ее, вернулся и уже в сборной получил еще одно повреждение, которое привело к тому, что я пропустил почти весь период подготовки к турниру. Сыграл только в товарищеском матче с Болгарией и то несколько минут. По сути дела, начал играть на Чемпионате Европы без подготовки, а в моем случае подготовка является ключевым фактором, потому что мне необходимо быть в полной физической готовности для того, чтобы моя отдача была на уровне. Не знаю, связана ли травматичность напрямую с ковидом или нет, но могу четко сказать: у меня было три мышечных травмы и еще проблемы с коленом, и все они произошли после того, как я переболел коронавирусом».