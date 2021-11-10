В ЭСК объяснили правильность удаления Клаудиньо в матче с «Уралом»
20:57
Как и сообщал «СЭ», ЭСК подтвердила правильность удаления игрока «Зенита» Клаудиньо в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:0).
Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершил атаку соперника прямой ногой, угрожая безопасности соперника, говорится в сообщении на сайте РФС.
В комиссии отметили, что нога игрока, изначально стелившаяся по земле, затем была поднята вверх, и контакт совершен на высокой скорости с верхней частью голени футболиста «Урала» Арсена Адамова.
Дополнительная информация:
Читайте также
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю