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В ЭСК объяснили правильность удаления Клаудиньо в матче с «Уралом»

20:57
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Как и сообщал «СЭ», ЭСК подтвердила правильность удаления игрока «Зенита» Клаудиньо в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:0).

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершил атаку соперника прямой ногой, угрожая безопасности соперника, говорится в сообщении на сайте РФС.

В комиссии отметили, что нога игрока, изначально стелившаяся по земле, затем была поднята вверх, и контакт совершен на высокой скорости с верхней частью голени футболиста «Урала» Арсена Адамова.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214829

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