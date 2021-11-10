В ЭСК объяснили правильность удаления Клаудиньо в матче с «Уралом»

Как и сообщал «СЭ», ЭСК подтвердила правильность удаления игрока «Зенита» Клаудиньо в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:0).

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершил атаку соперника прямой ногой, угрожая безопасности соперника, говорится в сообщении на сайте РФС.

В комиссии отметили, что нога игрока, изначально стелившаяся по земле, затем была поднята вверх, и контакт совершен на высокой скорости с верхней частью голени футболиста «Урала» Арсена Адамова.