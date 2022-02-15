Юри Алберто: «Хочу оставить след в истории «Зенита», как и Азмун»

Алберто заявил, что хочет оставить след в истории «Зенита», как и Азмун

Форвард «Зенита» Юри Алберто заявил, что хочет оставить след в истории петербургского клуба, как нападающий Сердар Азмун.

— Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков «Зенита» за теплый и радушный прием. Сборы прошли замечательно. У нас был отличный тренировочный план. Мы отлично подготовились и провели ряд контрольных встреч.

— Вы взяли номер 9. Накладывает ли он на вас определенную ответственность?

— Да, это большая ответственность. Я с детского футбола хотел носить «девятку» на спине, потому что мои кумиры носили этот номер. Постараюсь соответствовать этой цифре на футболке.

— Вы обречены на сравнения с Азмуном. Что вы об этом скажете?

— Азмун — отличный футболист, прекрасный нападающий, который забил много голов за «Зенит» и оставил след в истории клуба. Я приехал в Петербург, чтобы оставить свой след.

30 января «Зенит» объявил о переходе 20-летнего бразильца из «Интернасьонала». В тот же день петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего иранца в «Байер».