Защитник Арсен Адамов объяснил, почему принял решение перейти в «Зенит»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал, почему отклонил все предложения и перешел в команду из Санкт-Петербурга.

— На какой позиции вам удобнее играть?

— Вообще без разницы. И справа комфортно, и в центре. Где скажет тренер, там и буду играть.

— Каково играть в одной команде с классными футболистами?

— Здесь игроки достаточно высокого класса. Но я уже привык, адаптировался уже на 100 процентов.

— Вы отклонили все предложения. Почему именно «Зенит»?

— Главный тренер хотел, чтобы я перешел, и этот фактор повлиял. «Зенит» каждый год в еврокубках, чемпион, лучшая команда страны. Конечно, хотелось попробовать свои силы здесь.

Адамов подписал контракт с «Зенитом» 27 января. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.