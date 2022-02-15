В «Химках» опровергли информацию о переходе нападающего «Спартака» Руденко

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» информацию о переходе нападающего «Спартака» Александра Руденко.

«Александр — хороший нападающий, молодой. Но со «Спартаком» мы пока не договорились. Интерес с нашей стороны есть, но о полноценном трансфере говорить преждевременно», — сказал Терюшков «СЭ».

В сезоне-2021/22 Руденко принял участие в 3 матчах «Спартака-2» в Олимп-ФНЛ и не отличился результативными действиями.

В прошлом сезоне 22-летний форвард выступал за «Сочи» на правах аренды. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 24 матчах за команду.