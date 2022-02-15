Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:11

В «Химках» опровергли информацию о переходе нападающего «Спартака» Руденко

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» информацию о переходе нападающего «Спартака» Александра Руденко.

«Александр — хороший нападающий, молодой. Но со «Спартаком» мы пока не договорились. Интерес с нашей стороны есть, но о полноценном трансфере говорить преждевременно», — сказал Терюшков «СЭ».

В сезоне-2021/22 Руденко принял участие в 3 матчах «Спартака-2» в Олимп-ФНЛ и не отличился результативными действиями.

В прошлом сезоне 22-летний форвард выступал за «Сочи» на правах аренды. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 24 матчах за команду.

Александр Руденко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Провальную допинг-пробу Валиевой объясняют дедушкиным лекарством. Шубенкову так спасли карьеру
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22
«Спартак» вылетел в Турцию на заключительный зимний сбор
«Хочется поиграть за рубежом. Любимый чемпионат — испанский». Алип — о мечте
Нуралы Алип: «С Аршавиным в «Кайрате» иногда жили на выездах. Он много подсказывал»
«В Казахстане любят футбол, своих в обиду не дают». Алип — о поддержке соотечественников
Нуралы Алип: «Вагнер Лав называет меня Кашадаго — «Большая голова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» вылетел в Турцию на заключительный зимний сбор
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости