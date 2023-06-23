Форвард «Краснодара» Кордоба может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Клубы из Саудовской Аравии интересуются нападающим «Краснодара» Джоном Кордоб ой, сообщает «РБ Спорт». Футболист готов рассмотреть такой вариант продолжения своей карьеры. Трансфер может составить 12-15 миллионов евро.

Футболист стал игроком «Краснодара» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне 30-летний форвард участвовал в 35 матчах, забил 19 мячей и сделал 10 голевых передач.