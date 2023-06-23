ЦСКА поздравил Трусову с днем рождения

ЦСКА поздравил с днем рождения российскую фигуристку Александру Трусову.

«Сегодня свой день рождения отмечает одна из лучших фигуристок России и мира Александра Трусова. Поздравляем!» — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале клуба.

Фигуристка является болельщицей армейцев. 23 июня ей исполнилось 19 лет.