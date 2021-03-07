Федун надеется, что победа «Спартака» над «Краснодаром» придаст дополнительных сил его отцу и Олегу Романцеву

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что пока не общался с бывшим главным тренером команды Олегом Романцевым, который испытывает проблемы со здоровьем.

«С Романцевым пока не успел пообщаться. Когда человек лежит в больнице, его лучше не дергать, сам знаю. Думаю, он доволен сегодняшней игрой. Хочу папе передать привет тоже, он давно болеет, ему 93 года скоро. Такая победа дает силы», — сказал Федун.

О госпитализации 67-летнего Романцева стало известно 2 марта. По словам тренера, ему успешно сделали операцию.

В качестве игрока в составе «Спартака» Романцев стал чемпионом СССР (1979) и обладателем Кубка страны (1981). В качестве главного тренера он работал в «Спартаке» в 1989-1995 и 1997-2003 годах, приведя клуб к победам в чемпионатах СССР (в дебютном сезоне) и России (восемь раз — 1992-94 и 1997-2001 гг.). Под его руководством «красно-белые» также завоевали Кубок СССР (1991/1992) и трижды Кубок России (1993/1994, 1997/1998, 2002/2003).

(Артем Калинин)