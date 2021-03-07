Народный артист РФ, известный болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» (6:1) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«Наконец-то прорвало, — отметил Мацуев. — Все мы ждем такой игры. Хочется повторить, что я всегда остаюсь с командой. Если бы мы сегодня проиграли, я все равно был бы с ней. От дифирамбов хочу отойти и предупредить. Болельщики, которые смешивали «Спартак» с грязью после матча с «Рубином» — им нет доверия. От любви до ненависти, как говорится. Я, разумеется, нахожусь в эйфории. Я сорвал голос, когда смотрел голы и комбинации, тем более с «Краснодаром», который единственный из наших команд играл в весенних еврокубках. Я всегда приветствовал стиль этой команды. Сегодня на поле была абсолютная феерия. Тедеско вернулся к своей схеме и вот результат. Видно, что эксперименты не пошли на пользу в предыдущих матчах, в которых мы не блистали, мягко говоря».

Мацуев также подчеркнул высокий уровень игроков «Спартака».

«Все ждали гола от Промеса — и наконец-то Антоха отметил возвращение забитым голом. Отмечу всех, на самом деле. Отдельные поздравления Александру Соболеву, у него сегодня день рождения. Он сам себе сделал замечательный подарок. Ларссон отлично смотрелся сегодня. Что тут говорить, мы всегда ждем такой игры. Всегда, когда «Спартак» побеждает в таком стиле, болельщики возвращаются во времена, когда это было нормой много-много лет назад. И я хочу, чтобы мы привыкли к этому. Я желаю всегда такого драйва, настоящей импровизации и феерических комбинаций. Это огромный праздник, абсолютно», — добавил Мацуев.

Сегодня, 7 марта, «Спартак разгромил «Краснодар со счетом 6:1. Соболев забил на 2-й и 61-й минутах матча. Также два мяча забил Джордан Ларссон (63-я и 83-я минуты). Свой первый мяч за «Спартак» после возвращения забил Квинси Промес. Еще один гол в составе «Спартака» у Эсекиэля Понсе. У «Краснодара» единственный мяч забил Юрий Газинский. Для «быков» это самое крупное поражение в чемпионатах России.

«Спартак» вернулся на третье место в таблице. «Краснодар» — восьмой.

(Артем Бухаев)