Федун и Алекперов заложили первый камень на месте строительства футбольного манежа в Когалыме

Владелец «Спартака» Леонид Федун и президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов посетили церемонию закладки первого камня на месте строительства футбольного манежа в Когалыме.

Также в церемонии принимали участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова и министр спорта России Олег Матыцин.

«Трехэтажный манеж своими очертаниями будет напоминать «Открытие Банк Арену». Его общая площадь составит более 28 тысяч квадратных метров, а трибуны смогут вместить до 1500 зрителей. Тренировочный процесс будет организован во взаимодействии с академией «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

«Спартак» набрал 7 очков после 9 туров чемпионата России. Команда идет на десятом месте в турнирной таблице.