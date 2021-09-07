Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Федун и Алекперов заложили первый камень на месте строительства футбольного манежа в Когалыме

19:08
Леонид Федун. Фото ФК «Спартак»
Леонид Федун. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Владелец «Спартака» Леонид Федун и президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов посетили церемонию закладки первого камня на месте строительства футбольного манежа в Когалыме.

Также в церемонии принимали участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова и министр спорта России Олег Матыцин.

«Трехэтажный манеж своими очертаниями будет напоминать «Открытие Банк Арену». Его общая площадь составит более 28 тысяч квадратных метров, а трибуны смогут вместить до 1500 зрителей. Тренировочный процесс будет организован во взаимодействии с академией «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

«Спартак» набрал 7 очков после 9 туров чемпионата России. Команда идет на десятом месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-09-07-leonid_fedun_i_vagit_alekperov_zalozhili_pervyy_kamen_futbolnogo_manezha_v_kogalyme/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Мальта: где смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2022
Пожар произошел на заимке отшельницы Агафьи Лыковой
Работодатели назвали самых невостребованных молодых специалистов
Видео: как спасти подавившегося и задыхающегося человека
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
2
Офсайд