Голкипер Сысуев покинул «Нижний Новгород»
18:24
Вратарь Николай Сысуев завершил выступления за футбольный клуб «Нижний Новгород». Он покидает команду, сообщает сайт нижегородцев.
«Мы благодарим Колю за годы, проведенные в родной команде. Удачи тебе во всем. Успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на сайте.
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