Голкипер Сысуев покинул «Нижний Новгород»

Вратарь Николай Сысуев завершил выступления за футбольный клуб «Нижний Новгород». Он покидает команду, сообщает сайт нижегородцев.

«Мы благодарим Колю за годы, проведенные в родной команде. Удачи тебе во всем. Успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на сайте.