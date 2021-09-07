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Голкипер Сысуев покинул «Нижний Новгород»

18:24
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Вратарь Николай Сысуев завершил выступления за футбольный клуб «Нижний Новгород». Он покидает команду, сообщает сайт нижегородцев.

«Мы благодарим Колю за годы, проведенные в родной команде. Удачи тебе во всем. Успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на сайте.

Дополнительная информация:

https://fcnn.ru/nn-info/news/team/78971/

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Иван Шитик все материалы автора

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