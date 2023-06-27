«Факел» пожелал удачи Гонгадзе в дальнейшей карьере
Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе покинул команду, сообщает пресс-служба воронежского клуба.
Футболист покинул «Факел» в связи с истечением срока контракта. Ранее это подтвердил спортивный директор клуба Кирилл Котов в комментарии для «СЭ».
«Спасибо за этот сезон, Жора! За важные голы и самоотдачу. Пусть впереди будет только хорошее, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.
В текущем сезоне 27-летний российский форвард провел за воронежскую команду 29 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Источник: ФК «Факел»
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