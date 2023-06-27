«Факел» пожелал удачи Гонгадзе в дальнейшей карьере

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе покинул команду, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Футболист покинул «Факел» в связи с истечением срока контракта. Ранее это подтвердил спортивный директор клуба Кирилл Котов в комментарии для «СЭ».

«Спасибо за этот сезон, Жора! За важные голы и самоотдачу. Пусть впереди будет только хорошее, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне 27-летний российский форвард провел за воронежскую команду 29 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.