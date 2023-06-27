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Судейство

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Канчельскис высказался об уровне судейства в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне судейства в РПЛ.

«Опять пришел иностранец с именем. Сейчас у всех мысль, что он быстро наведете порядок, и судьи начнут нормально выполнять свою работу — он же такой авторитетный, с огромным опытом. Хочется верить, что так и будет, потому что никому не нравится говорить об ужасном судействе, но по-другому просто невозможно. Я был бы только рад, если бы судьи так чудовищно не ошибались и не давали поводов для обсуждения своей работы, но в реальности же все наоборот. В реальности — каждый год кровати двигают, переставляет местами, а судейство становится только хуже. Не жду улучшения в новом сезоне», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По окончании судейской карьеры Мажич начал работу по обучению арбитров. Он работает инструктором ФИФА и до перехода в РФС руководил судьями на Кипре. В сентябре 2022 года 50-летний специалист вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-kazhdy-j-god-krovati-dvigayut-a-sudejstvo-stanovitsya-tol-ko-huzhe/
Андрей Канчельскис
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