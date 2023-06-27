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Сегодня, 16:00

Черников заявил, что не думает о других клубах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников поделился мнением о возможном продолжении своей карьеры в Европе.

«Сейчас вообще не хочется это обсуждать. Но я думаю, что у любого амбициозного футболиста есть такая цель. У меня есть неоконченные дела в «Краснодаре». Не думаю вообще о других командах», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».

Черников является воспитанником академии «Краснодара». В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 13 матчей за «быков» в РПЛ и отметился 1 голевой передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-chernikov-o-zhelanii-poigrat-v-evrope-ne-dumayu-ob-e-tom-u-menya-est-neokonchenny-e-dela-v-krasnodare/
Александр Черников
Футбол
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