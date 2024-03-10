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10 марта, 23:15

«Факел» набрал очки в гостях у «Спартака» впервые в истории

Кирилл Бурдаков
Статистик
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«Факел» впервые в истории смог набрать очки в гостях у «Спартака».

Все предыдущие успехи воронежцев приходились на домашние встречи. В Воронеже были зафиксированы четыре победы (по две в Кубке СССР и чемпионате России) и две ничьи. До Ташуева дважды не уступить красно-белым получалось только у Виктора Бетова, под чьим руководством команда в 1969 году добилась ничьей и дожала соперника в переигровке.

Все случаи, когда «Факел» не проигрывал «Спартаку»

Дата

Турнир

Город

Тренер «Факела»

Тренер «Спартака»

Счет

Голы

22.05.1969

Кубок СССР

Воронеж

Виктор Бетов

Никита Симонян

0:0

-

23.05.1969

Кубок СССР

Воронеж

Виктор Бетов

Никита Симонян

1:0

Рейнгольд

10.05.1970

Кубок СССР

Воронеж

Борис Чернышов

Никита Симонян

1:1

Шамарин — Хусаинов

28.04.1984

Кубок СССР

Воронеж

Виктор Марьенко

Константин Бесков

2:0

Мурашкинцев, Минаев

05.08.2000

Чемпионат России

Воронеж

Валерий Нененко

Олег Романцев

1:0

Шуканов

28.10.2023

Чемпионат России

Воронеж

Сергей Ташуев

Гильермо Абаскаль

2:0

Марков, Максимов

10.03.2024

Чемпионат

Москва

Сергей Ташуев

Гильермо Абаскаль

2:0

Марков, Пруцев, в свои ворота
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
2
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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