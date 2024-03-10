«Факел» набрал очки в гостях у «Спартака» впервые в истории

«Факел» впервые в истории смог набрать очки в гостях у «Спартака».

Все предыдущие успехи воронежцев приходились на домашние встречи. В Воронеже были зафиксированы четыре победы (по две в Кубке СССР и чемпионате России) и две ничьи. До Ташуева дважды не уступить красно-белым получалось только у Виктора Бетова, под чьим руководством команда в 1969 году добилась ничьей и дожала соперника в переигровке.

Все случаи, когда «Факел» не проигрывал «Спартаку»