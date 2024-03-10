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10 марта, 23:04

Ташуев опять победил «Спартак». У тренера всего одно поражение в восьми матчах

«Факел» стал 15-м клубом, победившим «Спартак» дважды в одном чемпионате России
Кирилл Бурдаков
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В матче 20-го тура РПЛ «Факел» обыграл «Спартак» в «Лужниках» — 2:0.

Воронежцы стали 15-й командой, которой удалось дважды справиться с красно-белыми в одном чемпионате России. При этом голкипер «Факела» Александр Беленов в обеих встречах «засушил» атаку москвичей. Ранее подобное получались лишь у вратарей «Зенита» (в сезонах-2004 и -2019/20), ЦСКА-2021/22 и «Рубина» — 2003.

Все клубы, которые обыграли «Спартак» дважды за чемпионат

Клуб

Сезоны

Случаи

ЦСКА

2002 (3:0, 2:1), 2004 (2:0, 2:1), 2005 (3:1, 1:0), 2010 (2:1, 3:1), 2011/12 (2:1, 2:1)*, 2015/16 (2:1, 1:0), 2021/22 (1:0, 2:0)

7

Зенит

2004 (3:0, 2:0), 2011/12 (3:0, 2:1)*, 2012/13 (5:0, 4:2), 2019/20 (1:0, 1:0), 2021/22 (2:1, 3:2)

5

Локомотив

1995 (2:1, 1:0), 2003 (2:1, 5:2), 2007 (2:1, 4:3)

3

Краснодар

2014/15 (4:0, 3:1), 2019/20 (2:1, 1:0), 2021/22 (2:1, 2:1)

3

Алания

2003 (2:1, 3:0)

1

Рубин

2003 (1:0, 2:0)

1

Сатурн

2003 (1:0, 3:2)

1

Торпедо

2004 (2:1, 2:1)

1

Москва

2005 (2:0, 3:1)

1

Анжи

2011/12 (2:1, 3:0)*

1

Арсенал

2018/19 (3:2, 3:0)

1

Ростов

2018/19 (1:0, 2:1)

1

Тамбов

2019/20 (2:0, 3:2)

1

Сочи

2021/22 (2:1, 3:0)

1

Факел

2023/24 (2:0, 2:0)

1

* В сезоне-2011/12 «Спартак» провел по четыре матча против ЦСКА, «Зенита» и «Анжи», проиграв по два раза.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
1
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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