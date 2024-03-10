Ташуев опять победил «Спартак». У тренера всего одно поражение в восьми матчах

В матче 20-го тура РПЛ «Факел» обыграл «Спартак» в «Лужниках» — 2:0.

Воронежцы стали 15-й командой, которой удалось дважды справиться с красно-белыми в одном чемпионате России. При этом голкипер «Факела» Александр Беленов в обеих встречах «засушил» атаку москвичей. Ранее подобное получались лишь у вратарей «Зенита» (в сезонах-2004 и -2019/20), ЦСКА-2021/22 и «Рубина» — 2003.

Все клубы, которые обыграли «Спартак» дважды за чемпионат

Клуб Сезоны Случаи ЦСКА 2002 (3:0, 2:1), 2004 (2:0, 2:1), 2005 (3:1, 1:0), 2010 (2:1, 3:1), 2011/12 (2:1, 2:1)*, 2015/16 (2:1, 1:0), 2021/22 (1:0, 2:0) 7 Зенит 2004 (3:0, 2:0), 2011/12 (3:0, 2:1)*, 2012/13 (5:0, 4:2), 2019/20 (1:0, 1:0), 2021/22 (2:1, 3:2) 5 Локомотив 1995 (2:1, 1:0), 2003 (2:1, 5:2), 2007 (2:1, 4:3) 3 Краснодар 2014/15 (4:0, 3:1), 2019/20 (2:1, 1:0), 2021/22 (2:1, 2:1) 3 Алания 2003 (2:1, 3:0) 1 Рубин 2003 (1:0, 2:0) 1 Сатурн 2003 (1:0, 3:2) 1 Торпедо 2004 (2:1, 2:1) 1 Москва 2005 (2:0, 3:1) 1 Анжи 2011/12 (2:1, 3:0)* 1 Арсенал 2018/19 (3:2, 3:0) 1 Ростов 2018/19 (1:0, 2:1) 1 Тамбов 2019/20 (2:0, 3:2) 1 Сочи 2021/22 (2:1, 3:0) 1 Факел 2023/24 (2:0, 2:0) 1

* В сезоне-2011/12 «Спартак» провел по четыре матча против ЦСКА, «Зенита» и «Анжи», проиграв по два раза.