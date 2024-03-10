Ташуев опять победил «Спартак». У тренера всего одно поражение в восьми матчах
В матче 20-го тура РПЛ «Факел» обыграл «Спартак» в «Лужниках» — 2:0.
Воронежцы стали 15-й командой, которой удалось дважды справиться с красно-белыми в одном чемпионате России. При этом голкипер «Факела» Александр Беленов в обеих встречах «засушил» атаку москвичей. Ранее подобное получались лишь у вратарей «Зенита» (в сезонах-2004 и -2019/20), ЦСКА-2021/22 и «Рубина» — 2003.
Все клубы, которые обыграли «Спартак» дважды за чемпионат
|
Клуб
|
Сезоны
|
Случаи
|
ЦСКА
|
2002 (3:0, 2:1), 2004 (2:0, 2:1), 2005 (3:1, 1:0), 2010 (2:1, 3:1), 2011/12 (2:1, 2:1)*, 2015/16 (2:1, 1:0), 2021/22 (1:0, 2:0)
|
7
|
Зенит
|
2004 (3:0, 2:0), 2011/12 (3:0, 2:1)*, 2012/13 (5:0, 4:2), 2019/20 (1:0, 1:0), 2021/22 (2:1, 3:2)
|
5
|
Локомотив
|
1995 (2:1, 1:0), 2003 (2:1, 5:2), 2007 (2:1, 4:3)
|
3
|
Краснодар
|
2014/15 (4:0, 3:1), 2019/20 (2:1, 1:0), 2021/22 (2:1, 2:1)
|
3
|
Алания
|
2003 (2:1, 3:0)
|
1
|
Рубин
|
2003 (1:0, 2:0)
|
1
|
Сатурн
|
2003 (1:0, 3:2)
|
1
|
Торпедо
|
2004 (2:1, 2:1)
|
1
|
Москва
|
2005 (2:0, 3:1)
|
1
|
Анжи
|
2011/12 (2:1, 3:0)*
|
1
|
Арсенал
|
2018/19 (3:2, 3:0)
|
1
|
Ростов
|
2018/19 (1:0, 2:1)
|
1
|
Тамбов
|
2019/20 (2:0, 3:2)
|
1
|
Сочи
|
2021/22 (2:1, 3:0)
|
1
|
Факел
|
2023/24 (2:0, 2:0)
|
1
* В сезоне-2011/12 «Спартак» провел по четыре матча против ЦСКА, «Зенита» и «Анжи», проиграв по два раза.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5