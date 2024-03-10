РПЛ: турнирная таблица после 20-го тура. «Зенит» обошел «Краснодар»

8-10 марта прошли матчи 20-го тура чемпионата России.

«Зенит» победил «Урал» (4:1) и вышел на первое место. «Краснодар» уступил «Ростову» (1:2) и опустился на вторую строчку. «Динамо» обыграло «Ахмат» (2:0) и приблизилось к лидерам.

Результаты матчей 20-го тура