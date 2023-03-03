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Сегодня, 17:00

«Факел» — «Химки»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Игорь Калинин и Александр Руденко (справа).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

3 марта в Воронеже «Факел» на своем поле примет «Химки» в матче 18-го тура чемпионата России. Игра пройдет на «Центральный стадионе профсоюзов», начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Химки». Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Премьер». Она начнется в 18.55.

«Факел» с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — 15-е с 12 баллами.

15 октября 2022-го «Химки» сыграли вничью с «Факелом» (0:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
03 мар, 19:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Химки

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РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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