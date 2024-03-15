Мележиков: «Лучшее решение Заремы — удержать Тедеско»
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о супруге бывшего владельца клуба Зареме Салиховой.
— Почему Зарема невзлюбила Виторию?
— Понятия не имею. Может, что-то личное?
— В футболе-то она разбирается?
— Непосредственно футбол мы с ней не обсуждали. Поэтому — не знаю. Но в вопросах управления клубом стала достаточно компетентна. Многое чувствует интуитивно. Порой даже поражала своей вовлеченностью, желанием разобраться в деталях. Между прочим, разбиралась получше некоторых мужиков, долго проработавших в этой сфере. Зарема всегда схватывала на лету, училась семимильными шагами. Если что-то не понимала, спрашивала не стесняясь.
Так что сейчас для нее в деятельности футбольного клуба, думаю, немного белых пятен. С Заремой можно обсуждать и трансферы, и маркетинг, и подогрев поля, и ремонт кровли на стадионе. Не будет ощущения, что разговариваешь с дилетантом.
На мой взгляд, ей бы добавить уважения и терпимости. Люди не могут быть отработанным материалом, всегда ждут благодарности, внимания. Но мнение, идущее вразрез с пониманием Заремы, выводило ее из себя! Правда, она отходчивая. Поругавшись с тобой сегодня, завтра может общаться совершенно нормально. Просто немножко импульсивная.
Меня поражала ее работоспособность. Иногда наши беседы затягивались до часу ночи, а то и до двух. Понятно, что ориентировалась она не только на мое мнение. И вот здесь периодически возникали сложности. Вроде сегодня обо всем договорились, вдруг завтра ни с того ни с сего позиция поменялась на 180 градусов. А если Зарема что-то решила, переубедить практически нереально. Это не отрицательная черта, просто факт.
— Лучшее ее решение применительно к «Спартаку»?
— Удержать Тедеско. Именно она была инициатором. Ход оправдал себя на сто процентов. Ну и с приглашением Ваноли с Каттани угадала. Хотя Кубок России далеко не только их заслуга. На этот трофей эффективно сработал весь клуб.
В последнее время просматривалось желание Заремы и Леонида Арнольдовича омолодить команду, при поддержке определенной агентской группы сформировать российский костяк. Параллельно прорабатывалась возможность усиления топовыми легионерами. Для этого нужен был авторитетный спортивный директор. Так у нас появился Каттани.
Но после СВО и введения санкций планы рухнули, ни о каком развитии уже речи не было. Федун предупредил о сложностях с финансированием, мы готовились к существенному сокращению бюджета. Ну а закончилось все продажей «Лукойлу» клуба и стадиона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5