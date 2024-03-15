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15 марта, 09:00

Мележиков: «Лучшее решение Заремы — удержать Тедеско»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Леонид Федун (справа) и Зарема Салихова (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о супруге бывшего владельца клуба Зареме Салиховой.

— Почему Зарема невзлюбила Виторию?

— Понятия не имею. Может, что-то личное?

— В футболе-то она разбирается?

— Непосредственно футбол мы с ней не обсуждали. Поэтому — не знаю. Но в вопросах управления клубом стала достаточно компетентна. Многое чувствует интуитивно. Порой даже поражала своей вовлеченностью, желанием разобраться в деталях. Между прочим, разбиралась получше некоторых мужиков, долго проработавших в этой сфере. Зарема всегда схватывала на лету, училась семимильными шагами. Если что-то не понимала, спрашивала не стесняясь.

Так что сейчас для нее в деятельности футбольного клуба, думаю, немного белых пятен. С Заремой можно обсуждать и трансферы, и маркетинг, и подогрев поля, и ремонт кровли на стадионе. Не будет ощущения, что разговариваешь с дилетантом.

На мой взгляд, ей бы добавить уважения и терпимости. Люди не могут быть отработанным материалом, всегда ждут благодарности, внимания. Но мнение, идущее вразрез с пониманием Заремы, выводило ее из себя! Правда, она отходчивая. Поругавшись с тобой сегодня, завтра может общаться совершенно нормально. Просто немножко импульсивная.
Меня поражала ее работоспособность. Иногда наши беседы затягивались до часу ночи, а то и до двух. Понятно, что ориентировалась она не только на мое мнение. И вот здесь периодически возникали сложности. Вроде сегодня обо всем договорились, вдруг завтра ни с того ни с сего позиция поменялась на 180 градусов. А если Зарема что-то решила, переубедить практически нереально. Это не отрицательная черта, просто факт.

— Лучшее ее решение применительно к «Спартаку»?

— Удержать Тедеско. Именно она была инициатором. Ход оправдал себя на сто процентов. Ну и с приглашением Ваноли с Каттани угадала. Хотя Кубок России далеко не только их заслуга. На этот трофей эффективно сработал весь клуб.

В последнее время просматривалось желание Заремы и Леонида Арнольдовича омолодить команду, при поддержке определенной агентской группы сформировать российский костяк. Параллельно прорабатывалась возможность усиления топовыми легионерами. Для этого нужен был авторитетный спортивный директор. Так у нас появился Каттани.

Но после СВО и введения санкций планы рухнули, ни о каком развитии уже речи не было. Федун предупредил о сложностях с финансированием, мы готовились к существенному сокращению бюджета. Ну а закончилось все продажей «Лукойлу» клуба и стадиона.

Евгений Мележиков в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;. Евгений Мележиков: «В «Спартаке» дали зарплату 180 тысяч рублей. Приехал устраиваться на Range Rover Vogue. Это выглядело вызывающе»
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Зарема Салихова
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
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 - : -
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 - : -
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П
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И К Ж
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