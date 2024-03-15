Мележиков — об уходе из «Спартака»: «Наступил момент, когда почувствовал себя лишним в новой структуре»
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что изменилось в клубе после ухода Леонида Федуна.
— Главное, что изменилось в клубе после ухода Федуна?
— При нем в «Спартаке» был один центр принятия решений — сам Федун. Он и нес ответственность. С чем-то ты мог соглашаться, с чем-то — нет, но твоя роль как генерального директора была понятна.
Сегодня Олегу Малышеву сложнее объяснить для болельщиков какие-то вещи, порой вынужден отделываться общими фразами. Потому что не во всех решениях участвует. Нередко их принимают другие люди. В некоторой степени коллективный стиль управления. Он удобен этим людям для контроля ситуации. Чтобы всегда держать руку на пульсе и вовремя ответить на вопрос: «А что же творится в нашем любимом клубе?»
Лукойловским боссам комфортно в данной системе координат. Мне она не близка, привык по-другому работать.
— Конкретный эпизод, после которого поняли, что из «Спартака» лучше уйти?
— Наступил момент, когда почувствовал себя лишним в новой структуре. Спросил: «Я как генеральный директор вам нужен или нет? Судя по тому, что происходит, вы и сами можете руководить».
— С Малышевым разговаривали?
— Нет, он тут ни при чем. Хотя Олег всегда мечтал возглавить клуб. Может, в ином качестве. Это нормальное желание! А вопрос я задал людям повыше.
— Матыцыну и Жданову?
— Да. Меня успокоили: «Женя, все хорошо, претензий к тебе нет». — «Зачем настолько сложная конфигурация с лишними центрами принятия решений?» — «Ну вот такая у нас корпоративная система управления».
Я же настаивал на сохранении в клубе жесткой вертикали управления под генеральным директором с интеграцией профильных подразделений «Лукойла». Не надстраивать дополнительных центров принятия решений, а ограничиться имеющимися: гендир — совет директоров. Еще добавил: «Если вы не согласны, тогда мне проще уйти, а новым генеральным лучше назначить Малышева».
— Что в ответ?
— «Мы подумаем». Я был готов к любому повороту. Если договоримся — продолжу работу. Нет — уйду. Вызвали меня недели через три: «Женя, мы приняли твое предложение и расстаемся, генеральным будет Олег. А тебе предлагаем должность в структуре «Лукойла», связанной с развитием спортивной инфраструктуры. Зарплата, бонусы — все сохраняется». Я отказался.
Но благодарен руководителям: и Александру Матыцину, и Павлу Жданову за открытое незатянутое решение. Мне прямота ближе, чем нерешительный и витиеватый путь. Всем им искренне желаю успеха. Уверен, что сложности, которые возникли на первом этапе, будут преодолены. Может, даже в этом сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5