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15 марта, 08:45

Мележиков — об уходе из «Спартака»: «Наступил момент, когда почувствовал себя лишним в новой структуре»

Мележиков рассказал, что изменилось в «Спартаке» после ухода Федуна
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Евгений Мележиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что изменилось в клубе после ухода Леонида Федуна.

— Главное, что изменилось в клубе после ухода Федуна?

— При нем в «Спартаке» был один центр принятия решений — сам Федун. Он и нес ответственность. С чем-то ты мог соглашаться, с чем-то — нет, но твоя роль как генерального директора была понятна.

Сегодня Олегу Малышеву сложнее объяснить для болельщиков какие-то вещи, порой вынужден отделываться общими фразами. Потому что не во всех решениях участвует. Нередко их принимают другие люди. В некоторой степени коллективный стиль управления. Он удобен этим людям для контроля ситуации. Чтобы всегда держать руку на пульсе и вовремя ответить на вопрос: «А что же творится в нашем любимом клубе?»

Лукойловским боссам комфортно в данной системе координат. Мне она не близка, привык по-другому работать.

— Конкретный эпизод, после которого поняли, что из «Спартака» лучше уйти?

— Наступил момент, когда почувствовал себя лишним в новой структуре. Спросил: «Я как генеральный директор вам нужен или нет? Судя по тому, что происходит, вы и сами можете руководить».

— С Малышевым разговаривали?

— Нет, он тут ни при чем. Хотя Олег всегда мечтал возглавить клуб. Может, в ином качестве. Это нормальное желание! А вопрос я задал людям повыше.

— Матыцыну и Жданову?

— Да. Меня успокоили: «Женя, все хорошо, претензий к тебе нет». — «Зачем настолько сложная конфигурация с лишними центрами принятия решений?» — «Ну вот такая у нас корпоративная система управления».

Я же настаивал на сохранении в клубе жесткой вертикали управления под генеральным директором с интеграцией профильных подразделений «Лукойла». Не надстраивать дополнительных центров принятия решений, а ограничиться имеющимися: гендир — совет директоров. Еще добавил: «Если вы не согласны, тогда мне проще уйти, а новым генеральным лучше назначить Малышева».

— Что в ответ?

— «Мы подумаем». Я был готов к любому повороту. Если договоримся — продолжу работу. Нет — уйду. Вызвали меня недели через три: «Женя, мы приняли твое предложение и расстаемся, генеральным будет Олег. А тебе предлагаем должность в структуре «Лукойла», связанной с развитием спортивной инфраструктуры. Зарплата, бонусы — все сохраняется». Я отказался.

Но благодарен руководителям: и Александру Матыцину, и Павлу Жданову за открытое незатянутое решение. Мне прямота ближе, чем нерешительный и витиеватый путь. Всем им искренне желаю успеха. Уверен, что сложности, которые возникли на первом этапе, будут преодолены. Может, даже в этом сезоне.

Евгений Мележиков в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;. Евгений Мележиков: «В «Спартаке» дали зарплату 180 тысяч рублей. Приехал устраиваться на Range Rover Vogue. Это выглядело вызывающе»

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Леонид Федун
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3
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