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15 марта, 09:15

Мележиков: «Объяснял Федуну, что нельзя идти на поводу у игроков и увольнять Руя»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Руй Витория (в центре), Руслан Литвинов (справа) и Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс главном тренере красно-белых Руе Витории.

— Чем руководствовался Федун, выгоняя Виторию?

— Результатом. К зимнему перерыву «Спартак» подошел на десятой строчке в РПЛ!

— А триумфальная Лига Европы? Две победы над «Наполи», выход из группы...

— Это и был один из моих главных аргументов. Объяснял, что нельзя идти на поводу у игроков и увольнять Руя. Говорил, что совместными усилиями мы сможем изменить ситуацию и тогда весной в матчах РПЛ команда заиграет с такой же самоотдачей, как в еврокубках. Просил подождать до лета. Но Федун был непреклонен.

— Что значит «идти на поводу у игроков»?

— В первой половине сезона мы увидели два разных «Спартака». Сплоченный, мотивированный, раскрепощенный в Лиге Европы — и какой-то аморфный в РПЛ. Чувствовалось, что на матчи внутреннего чемпионата ребята выходят с другим настроем. Словно думают: «Борьба за золото нам уже не светит, но и ниже десятого места не опустимся. А пятые будем или восьмые, какая разница?»

Конечно, напрямую так никто не говорил, но проскальзывало равнодушие. Которое Витория никак не мог переломить, а на первом этапе даже не замечал. Поэтому футболистам казалось, что португалец им не подходит. Раз на установке не зарядил, можно слушать его вполуха, снизить к себе требования, где-то недобежать...

— Руй настолько вялый?

— Да не вялый! Менталитет другой! Привык, что в «Бенфике» все профессионалы, не надо никого подгонять, дополнительно мотивировать. Приехал на базу, провел тренировку — и домой. Я объяснял, что в России такой подход не работает.

Руй прислушивался, потихоньку менялся. Начал больше внимания уделять игрокам, особенно россиянам, устраивал индивидуальные беседы. Но это происходило о-о-очень медленно! Знаете, что в Витории подкупало?

— Что?

— Феноменальное хладнокровие. В любой ситуации сохранял выдержку. Нашим ребятам, наверное, не хватало эмоций, которыми фонтанировали Тедеско и Ваноли. Зато Витория здорово понимал игру.

Я видел, как он в раздевалке перед матчем подходил к каждому, обсуждал игровые нюансы. С кем-то шел к макету, двигал фишки, показывая, куда надо смещаться. Дали бы еще полгодика — и команда бы сделала шаг навстречу Витории, прониклась бы его идеями. Я уверен! Объявлял ему об увольнении чуть ли не со слезами на глазах...

Евгений Мележиков в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;. Евгений Мележиков: «В «Спартаке» дали зарплату 180 тысяч рублей. Приехал устраиваться на Range Rover Vogue. Это выглядело вызывающе»

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Руй Витория
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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