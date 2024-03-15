Мележиков: «Объяснял Федуну, что нельзя идти на поводу у игроков и увольнять Руя»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс главном тренере красно-белых Руе Витории.

— Чем руководствовался Федун, выгоняя Виторию?

— Результатом. К зимнему перерыву «Спартак» подошел на десятой строчке в РПЛ!

— А триумфальная Лига Европы? Две победы над «Наполи», выход из группы...

— Это и был один из моих главных аргументов. Объяснял, что нельзя идти на поводу у игроков и увольнять Руя. Говорил, что совместными усилиями мы сможем изменить ситуацию и тогда весной в матчах РПЛ команда заиграет с такой же самоотдачей, как в еврокубках. Просил подождать до лета. Но Федун был непреклонен.

— Что значит «идти на поводу у игроков»?

— В первой половине сезона мы увидели два разных «Спартака». Сплоченный, мотивированный, раскрепощенный в Лиге Европы — и какой-то аморфный в РПЛ. Чувствовалось, что на матчи внутреннего чемпионата ребята выходят с другим настроем. Словно думают: «Борьба за золото нам уже не светит, но и ниже десятого места не опустимся. А пятые будем или восьмые, какая разница?»

Конечно, напрямую так никто не говорил, но проскальзывало равнодушие. Которое Витория никак не мог переломить, а на первом этапе даже не замечал. Поэтому футболистам казалось, что португалец им не подходит. Раз на установке не зарядил, можно слушать его вполуха, снизить к себе требования, где-то недобежать...

— Руй настолько вялый?

— Да не вялый! Менталитет другой! Привык, что в «Бенфике» все профессионалы, не надо никого подгонять, дополнительно мотивировать. Приехал на базу, провел тренировку — и домой. Я объяснял, что в России такой подход не работает.

Руй прислушивался, потихоньку менялся. Начал больше внимания уделять игрокам, особенно россиянам, устраивал индивидуальные беседы. Но это происходило о-о-очень медленно! Знаете, что в Витории подкупало?

— Что?

— Феноменальное хладнокровие. В любой ситуации сохранял выдержку. Нашим ребятам, наверное, не хватало эмоций, которыми фонтанировали Тедеско и Ваноли. Зато Витория здорово понимал игру.

Я видел, как он в раздевалке перед матчем подходил к каждому, обсуждал игровые нюансы. С кем-то шел к макету, двигал фишки, показывая, куда надо смещаться. Дали бы еще полгодика — и команда бы сделала шаг навстречу Витории, прониклась бы его идеями. Я уверен! Объявлял ему об увольнении чуть ли не со слезами на глазах...