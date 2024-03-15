Мележиков: «Объяснял Федуну, что нельзя идти на поводу у игроков и увольнять Руя»
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс главном тренере красно-белых Руе Витории.
— Чем руководствовался Федун, выгоняя Виторию?
— Результатом. К зимнему перерыву «Спартак» подошел на десятой строчке в РПЛ!
— А триумфальная Лига Европы? Две победы над «Наполи», выход из группы...
— Это и был один из моих главных аргументов. Объяснял, что нельзя идти на поводу у игроков и увольнять Руя. Говорил, что совместными усилиями мы сможем изменить ситуацию и тогда весной в матчах РПЛ команда заиграет с такой же самоотдачей, как в еврокубках. Просил подождать до лета. Но Федун был непреклонен.
— Что значит «идти на поводу у игроков»?
— В первой половине сезона мы увидели два разных «Спартака». Сплоченный, мотивированный, раскрепощенный в Лиге Европы — и какой-то аморфный в РПЛ. Чувствовалось, что на матчи внутреннего чемпионата ребята выходят с другим настроем. Словно думают: «Борьба за золото нам уже не светит, но и ниже десятого места не опустимся. А пятые будем или восьмые, какая разница?»
Конечно, напрямую так никто не говорил, но проскальзывало равнодушие. Которое Витория никак не мог переломить, а на первом этапе даже не замечал. Поэтому футболистам казалось, что португалец им не подходит. Раз на установке не зарядил, можно слушать его вполуха, снизить к себе требования, где-то недобежать...
— Руй настолько вялый?
— Да не вялый! Менталитет другой! Привык, что в «Бенфике» все профессионалы, не надо никого подгонять, дополнительно мотивировать. Приехал на базу, провел тренировку — и домой. Я объяснял, что в России такой подход не работает.
Руй прислушивался, потихоньку менялся. Начал больше внимания уделять игрокам, особенно россиянам, устраивал индивидуальные беседы. Но это происходило о-о-очень медленно! Знаете, что в Витории подкупало?
— Что?
— Феноменальное хладнокровие. В любой ситуации сохранял выдержку. Нашим ребятам, наверное, не хватало эмоций, которыми фонтанировали Тедеско и Ваноли. Зато Витория здорово понимал игру.
Я видел, как он в раздевалке перед матчем подходил к каждому, обсуждал игровые нюансы. С кем-то шел к макету, двигал фишки, показывая, куда надо смещаться. Дали бы еще полгодика — и команда бы сделала шаг навстречу Витории, прониклась бы его идеями. Я уверен! Объявлял ему об увольнении чуть ли не со слезами на глазах...
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5