Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал итог матча 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

— Нет ли у вас опасений, что вас отправят в отставку? — вопрос корреспондента «СЭ».

— Думаю, что не нужно делать драмы. Если нужно для команды уйти — я уйду. Все драматизируют, будто я ограбил детский дом или убил кого-то. Это спорт. Если надо уйти в отставку, то я уйду с поднятой головой. (Гоша Чернов)