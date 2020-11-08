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Мусаев — об отставке: «Если нужно уйти — я уйду»

21:22
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал итог матча 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

— Нет ли у вас опасений, что вас отправят в отставку? — вопрос корреспондента «СЭ».

— Думаю, что не нужно делать драмы. Если нужно для команды уйти — я уйду. Все драматизируют, будто я ограбил детский дом или убил кого-то. Это спорт. Если надо уйти в отставку, то я уйду с поднятой головой. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




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