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Экс-тренер «Спартака» Рианчо дал прогноз на матч с «Зенитом»

10:15
Рауль Рианчо. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рауль Рианчо. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо дал прогноз на матч 10-го тура Тинькофф Чемпионата России против «Зенита». Красно-белые не могут победить питерцев в премьер-лиге уже три года.

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60-летний тренер работал ассистентом Массимо Карреры в «Спартаке» в 2018 году, а после увольнения итальянца занимал должность исполняющего обязанности главного тренера.

«Дерби будет очень жарким. «Зенит» много мячей забивает и очень мало пропускает. Но у «Зенита» проблемы в выездных матчах, они много теряют очков. «Спартак» же сейчас на ходу, они играют не блестяще, но берут очки», — цитирует Sport24 Ранчо.

«Для «Спартака» победа в таком матче будет означать заявку на чемпионство. Победа заставит болельщиков красно-белых мечтать о титуле, я думаю, игроки этого понимают и сделают все, чтобы победить «Зенит», — сказал специалист.

«Я думаю, что сейчас «Спартак», не участвуя в еврокубках, будет иметь некое преимущество. Еврокубки сильно снижают тонус команды, поэтому сегодня красно-белые имеют хорошую возможность дать понять, что они могут быть претендентами на чемпионство. Потому что ЦСКА, «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» тоже будут играть в еврокубках. Все эти команда каждый год являются между собой конкурентами за чемпионство, а «Спартак» будет настраиваться на внутренний успех. Считаю, что завтра «Спартак» должен победить и сделать заявку на чемпионство», — заявил бывший тренер красно-белых.

Следить за матчем «Спартак» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-10-02-riancho-dlya-spartaka-pobeda-v-igre-s-zenitom-budet-oznachat-zayavku-na-chempionstvo

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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