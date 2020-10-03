Экс-тренер «Спартака» Рианчо дал прогноз на матч с «Зенитом»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо дал прогноз на матч 10-го тура Тинькофф Чемпионата России против «Зенита». Красно-белые не могут победить питерцев в премьер-лиге уже три года.

60-летний тренер работал ассистентом Массимо Карреры в «Спартаке» в 2018 году, а после увольнения итальянца занимал должность исполняющего обязанности главного тренера.

«Дерби будет очень жарким. «Зенит» много мячей забивает и очень мало пропускает. Но у «Зенита» проблемы в выездных матчах, они много теряют очков. «Спартак» же сейчас на ходу, они играют не блестяще, но берут очки», — цитирует Sport24 Ранчо.

«Для «Спартака» победа в таком матче будет означать заявку на чемпионство. Победа заставит болельщиков красно-белых мечтать о титуле, я думаю, игроки этого понимают и сделают все, чтобы победить «Зенит», — сказал специалист.

«Я думаю, что сейчас «Спартак», не участвуя в еврокубках, будет иметь некое преимущество. Еврокубки сильно снижают тонус команды, поэтому сегодня красно-белые имеют хорошую возможность дать понять, что они могут быть претендентами на чемпионство. Потому что ЦСКА, «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» тоже будут играть в еврокубках. Все эти команда каждый год являются между собой конкурентами за чемпионство, а «Спартак» будет настраиваться на внутренний успех. Считаю, что завтра «Спартак» должен победить и сделать заявку на чемпионство», — заявил бывший тренер красно-белых.

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