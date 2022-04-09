Экс-игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

«Безусловно, травма Джикии — это потеря важной позиции. Не знаю, что придумает тренер. Может, рискнут и перестроят схему. Может, дадут шанс давно не игравшему Кутепову. У «Арсенала» центральные нападающие — фактурные ребята. Но «Спартаку» нужна победа. Будут играть на атаку, владеть инициативой, минимизировать владение мячом соперника, а, значит, количество атак на свои ворота. Фортуну к себе поворачивать нужно трудом и потом. Победу на блюдечке никто не даст. Посмотрим, как поработает команда в этом направлении. Хочется увидеть зрелищный матч, чтобы было видно поступательное движение со стороны «Спартака», — сказал Билялетдинов «СЭ».

«Спартак» примет дома тульский Арсенал завтра, 10 апреля. Матч 24-го тура Тинькофф РПЛ пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что защитник «Спартака» Георгий Джикия не сможет принять участие в игре против тульского «Арсенала» из-за травмы, полученной во встрече с «Локомотивом».