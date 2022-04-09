«Динамо» повторило клубный рекорд 25-летней давности

Победа над «Нижним Новгородом» (1:0) стала для «Динамо» девятой гостевой в чемпионате-2021/22. Бело-голубые повторили рекорд сезона-1997.

Правда, Сандро Шварцу для достижения понадобилось 12 матчей, тогда как Адамасу Голодцу 25 лет назад — 17.

Лучшие гостевые сезоны «Динамо» в чемпионатах России

Сезон Тренер И В Н П М О 1997 Адамас Голодец 17 9 5 3 21-13 32 2011/12 Миодраг Божович, Сергей Силкин 22 8 6 8 25-24 30 2021/22 Сандро Шварц 12 9 1 2 23-13 28 1996 Адамас Голодец 17 8 4 5 26-20 28 2002 Виктор Прокопенко 15 8 3 4 19-14 27 1995 Константин Бесков, Адамас Голодец 15 7 5 3 23-18 26 2019/20 Дмитрий Хохлов, Кирилл Новиков 15 7 4 4 15-15 25

Кроме того, динамовцы вышли на рекордный график набора очков в российской истории. В среднем за матч бело-голубые набирают по 2,04 очка. Действующий рекорд был установлен в бронзовом чемпионате-1997 — 2,00 очка за матч. В XXI веке преодолеть отметку 1,70 балла за игру у бело-голубых получалось только при Андрее Кобелеве в бронзовом 2008-м, а также при Дане Петреску и сменившем его Станиславе Черчесове в сезоне-2013/14.

Чемпионаты, в которых «Динамо» набирало больше всего очков в среднем за матч

Сезон Тренер И В Н П М О О (ср.) Место 2021/22* Сандро Шварц 24 15 4 5 43-24 49 2,04 2-е 1997 Адамас Голодец 34 19 11 4 50-20 68 2,00 3-е 1996 Адамас Голодец 34 20 7 7 60-35 67 1,97 4-е 1995 Константин Бесков, Адамас Голодец 30 16 8 6 45-29 56 1,87 4-е 2008 Андрей Кобелев 30 15 9 6 41-29 54 1,80 3-е 2013/14 Дан Петреску, Станислав Черчесов 30 15 7 8 54-37 52 1,73 4-е 1994** Константин Бесков 30 13 13 4 55-35 52 1,73 2-е 1993** Валерий Газзаев, Адамас Голодец 34 16 10 8 65-38 58 1,71 3-е

* Турнир продолжается.