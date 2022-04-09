«Динамо» повторило клубный рекорд 25-летней давности
Победа над «Нижним Новгородом» (1:0) стала для «Динамо» девятой гостевой в чемпионате-2021/22. Бело-голубые повторили рекорд сезона-1997.
Правда, Сандро Шварцу для достижения понадобилось 12 матчей, тогда как Адамасу Голодцу 25 лет назад — 17.
Лучшие гостевые сезоны «Динамо» в чемпионатах России
|
Сезон
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1997
|
Адамас Голодец
|
17
|
9
|
5
|
3
|
21-13
|
32
|
2011/12
|
Миодраг Божович, Сергей Силкин
|
22
|
8
|
6
|
8
|
25-24
|
30
|
2021/22
|
Сандро Шварц
|
12
|
9
|
1
|
2
|
23-13
|
28
|
1996
|
Адамас Голодец
|
17
|
8
|
4
|
5
|
26-20
|
28
|
2002
|
Виктор Прокопенко
|
15
|
8
|
3
|
4
|
19-14
|
27
|
1995
|
Константин Бесков, Адамас Голодец
|
15
|
7
|
5
|
3
|
23-18
|
26
|
2019/20
|
Дмитрий Хохлов, Кирилл Новиков
|
15
|
7
|
4
|
4
|
15-15
|
25
Кроме того, динамовцы вышли на рекордный график набора очков в российской истории. В среднем за матч бело-голубые набирают по 2,04 очка. Действующий рекорд был установлен в бронзовом чемпионате-1997 — 2,00 очка за матч. В XXI веке преодолеть отметку 1,70 балла за игру у бело-голубых получалось только при Андрее Кобелеве в бронзовом 2008-м, а также при Дане Петреску и сменившем его Станиславе Черчесове в сезоне-2013/14.
Чемпионаты, в которых «Динамо» набирало больше всего очков в среднем за матч
|
Сезон
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
О (ср.)
|
Место
|
2021/22*
|
Сандро Шварц
|
24
|
15
|
4
|
5
|
43-24
|
49
|
2,04
|
2-е
|
1997
|
Адамас Голодец
|
34
|
19
|
11
|
4
|
50-20
|
68
|
2,00
|
3-е
|
1996
|
Адамас Голодец
|
34
|
20
|
7
|
7
|
60-35
|
67
|
1,97
|
4-е
|
1995
|
Константин Бесков, Адамас Голодец
|
30
|
16
|
8
|
6
|
45-29
|
56
|
1,87
|
4-е
|
2008
|
Андрей Кобелев
|
30
|
15
|
9
|
6
|
41-29
|
54
|
1,80
|
3-е
|
2013/14
|
Дан Петреску, Станислав Черчесов
|
30
|
15
|
7
|
8
|
54-37
|
52
|
1,73
|
4-е
|
1994**
|
Константин Бесков
|
30
|
13
|
13
|
4
|
55-35
|
52
|
1,73
|
2-е
|
1993**
|
Валерий Газзаев, Адамас Голодец
|
34
|
16
|
10
|
8
|
65-38
|
58
|
1,71
|
3-е
* Турнир продолжается.
** Рассчитано по трехочковой системе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
5
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0