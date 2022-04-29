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Юсупов — о Кокорине: «Сашу нахваливают, и он расслабляется. А с ним, наоборот, надо пожестче»

Футболист «Сочи» Юсупов считает, что с Кокориным нужно вести себя жестче
Юрий Голышак
,  
Александр Кружков
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине, с которым играл за «Динамо» и «Зенит».

— Луческу говорил о Кокорине: «Потрясающий мастер. На поле умеет все». Согласны?

— Многие зарубежные тренеры, работавшие в России, отзывались о Кокорине восторженно. Не только Луческу, но и Хиддинк, Адвокат, Капелло, Манчини, Петреску... Трудно понять, что мешает Саше раскрыться. Возможно, русский менталитет. Об особенностях которого иностранцы не знают. Нахваливают Кокорина, и он расслабляется. А с ним, наоборот, надо пожестче.

— Исчерпывающе.

— Сашу я помню еще по интернату «Локомотива». Уже в девять лет всю Москву разрывал! Кокорин на поле — машина. Быстро бежит, сильный удар, неплохая техника, классно играет головой. Есть все, что нужно для нападающего. Причем это даже не натренировано — дар свыше.

Полностью интервью Артура Юсупова читайте на сайте «СЭ»

Александр Кокорин
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
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 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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Краснодар – Ростов
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