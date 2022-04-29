Разговор по пятницам
Все интервью
Главная
Разговор по пятницам

Сегодня, 00:00

Артур Юсупов: «Я бродил в наушниках по динамовской базе — и рыдал. Никогда так не плакал!»

Футболист «Сочи» Артур Юсупов стал героем «Разговора по пятницам»
Александр Кружков
,  
Юрий Голышак
Читать «СЭ» в
Артур Юсупов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Артур Юсупов бьет пенальти.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Просто Элдор в начале своей карьеры в РПЛ.
Фото Виталий Тимкив
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press
Станислав Черчесов и Игорь Денисов.
Фото РИА Новости
Артур Юсупов.
Фото ФК «Сочи»
Дмитрий Хохлов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артур Юсупов забивает «Андерлехту».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артур Юсупов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Артур Юсупов подписывает контракт с «Зенитом».
Фото ФК «Зенит»
Мирча Луческу и Артур Юсупов.
Фото ФК «Зенит»
1/11
«Разговор по пятницам» — с действующим футболистом «Сочи».

Мы от души симпатизируем клубу «Сочи» — играет там наш добрый товарищ Сослан Джанаев. Уже побывавший героем «Разговора по пятницам». В этой команде Кристиан Нобоа, наблюдать за которым — настоящий кайф. Там Владимир Федотов, который на пути к подлинному признанию. Не сомневаемся — оно придет. Не зря ж коллега Рабинер делал с Федотовым интервью на 45 газетных полос. Надо оправдывать доверие!

А вот еще один футболист, переживать за которого будем персонально, — Артур Юсупов. Так и не познакомились, когда жили в одном городе. Зато теперь — первая история, когда «Разговор по пятницам» делался через Zoom.

Диего Форлан. Тимур Лепсая: «Форлан мог оказаться в «Сатурне». Просил более $ 3 000 000 в год»

Пенальти

— Забивали вы всегда немного. А перешли в «Сочи» — и понеслось!

— Так я ж позицию сменил — чаще хожу вперед. Да и с возрастом стал хладнокровнее относиться к моментам. Прежде мог зарядить на силу — а сегодня спокойно катну в угол. Или под себя мячик уберу. Обстановка в «Сочи» замечательная, на команду болельщики не давят. Легче играется, забивается...

— Все понятно.

— Сейчас у меня в каждом матче три-четыре момента!

— Тем более.

— Когда играл опорным — за три игры, бывало, ни единого. Если что-то случается, уже не знаешь, что делать. Нервозность, паника. Лупишь так лупишь! Очень уж хотелось забить. Тогда хладнокровия не было — теперь есть.

— Самый памятный незабитый ваш мяч?

— А вот этот случился недавно!

— А-а, мы догадываемся.

— Не реализовал пенальти в матче с «Химками». Ужасно расстроился. Такие важные три очка были бы!

— Вратарь переиграл? Или вы — сами себя?

— Думаю, Лантратов. Поэтому и признали игроком матча. Впервые я промахнулся с точки.

— Да вы и не били особо.

— Ну да. Впервые пробил со «Спартаком» в декабре. Ничего тот удар не решал, мы вели в два мяча — стало 3:0. Потом с Тулой не играл Нобоа — отправили меня к точке. С «Химками» снова не было Кристиана...

— Что ж он вам не объяснил хитрости этого дела?

— Вернуть бы все назад — я бы пробил верхом, в «девятку». Уж попал бы, не попал — не знаю. Когда бьешь низом — это казино. Рано или поздно вратарь угадает. А если сильно верхом, у него шансов нет.

— Роман Широков нас учил, как бить правильно, — между штангой и дальней стойкой. Как бы вратарь ни прыгнул — не дотянется.

— Ты еще попробуй, попади туда... Мое мнение — бить надо как Нобоа. На силу, верхом.

— Великий спартаковский форвард Сергей Родионов мог смазать несколько пенальти подряд — но все равно шел бить снова и снова. Вы тоже продолжите?

— Если на поле не будет Нобоа с его феноменальной статистикой — почему нет? Скажут — пробью! Но и вырывать мяч ни у кого не стану...

Артур Юсупов бьет пенальти. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артур Юсупов бьет пенальти.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Кресты»

— Вот смотрим на вашу игру в «Сочи». Роскошные два сезона. Думаем: ну и к чему вы всю жизнь выгрызали мяч в опорной зоне? Сдвинулись бы вперед — вся карьера сложилась бы иначе!

— Дилетанты так и рассуждают. Для них моя игра только сейчас преобразилась, пошли голы. Твердят: да-а, теперь Юсупов в порядке. Хотя лучший мой сезон — в 2014-м в «Динамо»! Там ведь была сумасшедшая конкуренция!

— Напомните-ка по именам.

— Тот же Нобоа не попадал в состав! Кокорин оставался на лавке, Кураньи. Вот тогда компьютер взрывался от моих данных. Это видят специалисты, тренеры — но не болельщики. Им лишь голы давай — как сегодня. Забиваю? Все, в топе!

— Теперь-то и мы понимаем.

— Не просто так я заслужил приглашение в «Зенит». А в «Динамо» при той конкуренции почти всегда играл в основе.

— Чтобы народ понял — кто были ваши тогдашние конкуренты по позиции?

— Ванкер. Потрясающий игрок, претендент на место в сборной Франции. Плюс Нобоа, Денисов и Вальбуэна.

— Господи.

— Нас было пять человек на три позиции. Чаще играли Гарик, Вальбуэна и я. Как-то получил травму, так Денисов сказал: «Делай что хочешь — но выходи. Мне с тобой удобно играть». Вот тот сезон был для меня отличным!

— Ясно.

— Да и футбол тогда в России был покруче. В Лиге Европы нам достались сильные команды — ПСВ, «Панатинаикос», «Эшторил». Помните, сколько мы очков взяли?

— Сколько?

— 18!

— Феерично.

— С кем бы ни играли — мы считались фаворитами. А то, что сейчас забиваю... Это хорошо! Хотя полезнее я был тогда. Но забивали другие — они и были героями. В глазах фанатов.

— Денисов говорил в интервью — в «Динамо» вы были сильнее всех конкурентов. В том числе сильнее его самого.

— Как же приятно это слышать! Но я не считаю, что был лучше Денисова. Нет-нет-нет. Просто бегал за двоих! Кто-то забивал, а назад не возвращался. Я же за всех отрабатывал. С Гариком у нас был шикарный центр. Цемент! Думаю, ему действительно было удобно со мной играть. Как и мне — с ним.

Артур Юсупов против Даме Н'Дойе . Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артур Юсупов против Даме Н'Дойе .
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— По собственным ощущениям — в чем вы сегодня сильнее, чем года три назад?

— Вот три года назад я вообще сильным не был! Когда в «Ростове» полетели «кресты», долго в себя приходил.

— Почему?

— Играть-то начал быстро — уже через полгода вышел в чемпионате. Но только спустя два сезона координация вернулась, мышцы всё вспомнили. Мне далось тяжело.

— Это физиология? Или проблема в голове?

— Нога не сгибалась! Полностью не мог выпрямить!

— Ох, ужас.

— Одна сгибается как хочешь — а вторая «деревянная». Сейчас-то все разработалось, гнется как по маслу. А сразу после возвращения собственное тело как чужое!

— В какой момент почувствовали, что все вернулось?

— Когда после «Ростова» пришел в «Динамо». Я бы не сказал, что хорошо играл в тот момент...

— А как сказали бы?

— Ниже среднего. Но чувствовал себя уже нормально. Набирал, набирал... Так что тот уровень игры — не по здоровью. Ну а в «Сочи» окончательно забыл про травму.

— Кто-то нам рассказывал после «крестов» — шел на поле со страхом. Все время казалось — сейчас порвется снова...

— На первую игру, помню, с таким страхом выходил!

— На уколах?

— Разумеется. Месяца четыре кололи не только перед играми — даже перед тренировками! Всё с большими-большими ограничениями. Ты выходишь через полгода — но это еще не значит, что готов помочь команде. Нужно время! Было страшновато идти в борьбу, выкручивать голеностоп, отдавать внешней...

— В 32 года реально вернуть ту форму, которая была в команде у Черчесова — когда «летали»?

— «Летал» я потому, что был физически сильный. Сегодня норма — 12 километров за матч. Тогда пробегал 14 с половиной! Просто нереальная цифра! Конечно, этого не вернуть...

— Возраст?

— Да. Сейчас другим беру. Раньше «физикой» — теперь головой. Стараюсь уже не распыляться. Чтобы в нужный момент рвануть как надо.

— Если прежде пробегали 14 с половиной — сколько сегодня?

— Меньше 12 у меня не бывает. Это при том, что экономлю силы. Чтобы ноги не закислились, осталось что-то на рывок.

— В любой команде пробег высчитывают. Кто в «Сочи» кроет рекорды?

— Маргасов. Да многие у нас в команде бегают, стараются... Поэтому и результат. Особенно техничных в «Сочи» нет. Зато с точки зрения «физики» и самоотдачи мы молодцы. Даже возрастные пашут. Нобоа, может, и не надо возвращаться назад — а он все равно бежит.

Артур Юсупов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артур Юсупов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Кто номер один по скорости?

— Вот скоростных у нас тоже не особо... Самый-самый, думаю, Бурмистров. Заика, бывает, неплохо бежит. Терехов.

— Вы играли против потрясающих команд. Футболист, поразивший скоростью?

— Ренату Санчеш из «Бенфики» запомнился. Он сейчас где-то во Франции. Игуаин здорово бежал, Тилеманс... А сколько у нас было скоростных футболистов?!

— Кто сразу приходит на ум?

— Халк, Витсель, Хави Гарсия, Кураньи, Вальбуэна, Кокорин... Какой был чемпионат!

Начало 70-х годов. Николай Старостин, Галимзян Хусаинов (второй справа) и&nbsp;Аркадий Ратнер (справа). «Сталин отдал приказ — и на «Динамо» арестовали человека, который нес взятку футболистам»

Разговор

— Нам, глядя со стороны, очень нравится ваш тренер Федотов.

— Хороший тренер. Прекрасный мотиватор. Так умеет рассказать, что мы не слабее — даже на матч с «Зенитом» выходим в полной уверенности, что можем победить. Перед последней игрой втолковывал: «Вы ничем не хуже!» Результат вы видели.

— Самый экстремальный перерыв в «Сочи»?

— Это в Краснодаре, в сентябре. Обычно-то Владимир Валентинович эмоции держит. Ничего похожего не бывает.

— Что стряслось в Краснодаре?

— Не столько тренер дал огня, сколько футболисты повздорили между собой. Была накаленная обстановка. Мы проиграли 0:3.

— Дошло до драки?

— Нет. Но претензий хватало: «Не можешь точный пас отдать...» Уже к перерыву уступали 0:2, вообще ничего не получалось!

— Есть объяснение — почему?

— А еще до игры чувствовалось — мы не готовы. Вот бывает такое! Какие-то микроконфликты, недопонимание, у каждого свое мнение... Едешь на игру — и точно знаешь: будет что-то плохое. Так и случилось. У «Краснодара» к 75-й минуте два удаления — даже это нам не помогло! В полном составе нам, наверное, штук семь забили бы.

— Ну и как переламывать такие кризисы?

— А вот это история!

— Расскажите же скорее.

— Не в курсе, знают ли о ней тренеры. До этого мы проиграли «Динамо», теперь вот «Краснодару». Следующий матч с «Зенитом». Очко взять в Питере — это уже хорошо. Только мало кому удается. Думаем: если проиграем третий матч, все, будем бороться за 10-12-е места...

— Так что сделали?

— Собрались всей командой, без тренеров. Немножко погуляли. Сначала баня, потом ресторан. Поговорили: «Обиды забываем, работаем как раньше. Хоть лицо сохраним в Питере!» Просто сидели и болтали. Почему так? Что происходит? Нам же не 20 лет! Сейчас последний шанс зацепиться за медали — у многих больше его не будет! Разве можно плевать на сезон?

— Результат известен.

— Прилетели — и выиграли. Кому еще это удалось, кроме нас?

— «Ювентусу».

— Вот-вот. Нас считают фарм-клубом «Зенита» — а мы у него в этом сезоне четыре очка забрали!

Артур Юсупов в матче против "Зенита". Фото ФК "Сочи"
Артур Юсупов в матче против «Зенита».
ФК «Сочи»

— «Сочи» весной ни один легионер не покинул. Тот разговор так сплотил?

— Уезжают-то европейцы. А у нас в основном ребята из Африки и Латинской Америки. Как-то спокойнее относятся к происходящему. Да и коллектив такой, что никому уходить не хочется. Город великолепный. Ну и зарплата имеет значение! Вот куда они уйдут сейчас? Были бы предложения — наверное, задумались бы...

— Значит, Нобоа никого уговаривать не пришлось — как Промесу в «Спартаке»?

— Нет-нет. Даже речи не было. Все только говорят: «Лайк Сочи!» Ни единого слова об уходе не слышал.

— Самый недооцененный футболист «Сочи»? На котором многое строится — но простые фанаты этого не видят?

— Цаллагов. В каждом матче — гигантский объем работы! Если я не добегу или Нобоа — Ибрагим подчистит. Все атакующие игроки могут на него положиться. На 80 процентов наша команда — «рабочие лошадки». Есть «творцы» — Нобоа, Попов... Остальные — за счет трудолюбия. Как кто-то расслабляется, сразу проигрываем. Но если все в тонусе — попробуй еще, обыграй нас!

Мопед

— Как-то Игорь Корнеев, будучи ассистентом Хиддинка в сборной, начал на тренировке вытворять такое с мячом, что действующие футболисты замерли. Последний случай, когда вас кто-то сразил на тренировке?

— В «Сочи» такого не было. Я здесь один из самых техничных... Потряс же меня Вальбуэна. Невероятный прием мяча! Любую диагональ остановит! Халк тоже силен в этом смысле. Ему пять касаний не нужно. Первым принял — вторым ударил.

— Этому можно научиться?

— Я надеюсь! Поэтому купил маленький мячик — бью об стенку, стараясь одним касанием обработать. Потом с большим легче управляться. Тот же Вальбуэна до 17 лет не вылезал со двора, только мяч и мяч. Вот и умеет принять.

— Странно, что Халк при своей мускулатуре такой пластичный. Нам, кстати, говорил — не качается.

— Да, в зал-то он ходил — но к железу не прикасался. Больше всякие растяжки делал, приводил ноги в тонус. С ума сходил от бани!

Халк и его мускулатура. Фото ФК «Зенит»
Халк и его мускулатура.
Фото ФК «Зенит»

— Это мы в курсе.

— А сразу оттуда — в ледяной бассейн. Я понять не мог: как это он делает?! Еще и пил холодную воду постоянно. Ни разу ангины не было.

— У Халка в Петербурге была красная «Феррари», у Лодыгина — «Роллс-Ройс» ручной сборки. Самая удивительная машина у кого в Сочи?

— Эксклюзивные автомобили были разве что у Мамманы. Но он в аренду брал то один кабриолет, то другой.

— Когда в вашем клубе работал Роман Березовский, рассказывал — многие футболисты приезжают на тренировку на электросамокатах.

— Все. Уже покончили с этим делом. Федотов самокаты запретил.

— Кто-то падал, видимо?

— Ну и это тоже. А главное, икры забиваются. Мышцы как-то странно работают. Федотов увидел меня на самокате — и сразу: «Забудь о нем!»

— Сами-то падали?

— Нет. Вот с мопеда — было!

— Это еще драматичнее.

— Ужас! Весь в ссадинах, сломал руку, мопед на меня обрушился сверху...

— Сколько вам было?

— Лет 15. Объезжал в полумраке то ли яму, то ли колодец.

— Больше ни мопеда, ни мотоцикла в вашей жизни не будет?

— Это точно. Даже не тянет.

13&nbsp;мая 2015 года. Сливен. Юношеский чемпионат Европы. Россия&nbsp;&mdash; Штландия&nbsp;&mdash; 2:0. Тренер вратарей нашей сборной Сергей Бабурин после победы. «Локомотиву» предложили продать игру. Я отказался, а кое-кто из ребят бабки взял"

Кокорин

— В отпуске вы собирались доехать до Флоренции, навестить Кокорина. Удалось?

— Это мы с Ваней Новосельцевым планировали, когда тот еще в «Сочи» был. Потом идея отпала — зато родилась новая. В декабре я переписывался с Элдором Шомуродовым. Думал к нему съездить. Как раз играли «Милан» с «Ромой». Но коронавирус все отменил. Требовались какие-то справки, дополнительные разрешения. А я терпеть не могу этим заниматься. Если можно — то можно. Нельзя — значит, нельзя. Так и не попал.

— Когда в «Ростове» пересеклись с Шомуродовым, могли представить, что парень до «Ромы» дорастет?

— Шомуродов для меня загадка. Я уже находился в команде, когда летом 2017-го он приехал из Узбекистана, подписал контракт. Поначалу это был... Как бы помягче сформулировать... Ну просто Элдор. В октябре я порвал «кресты», полгода восстанавливался. Вернулся — и увидел совершенно другого Шомуродова.

— Какого же?

— Смотрел и поражался — ну, реально другой! Может, подменили? И бежит, и отдает, и забивает. За шесть месяцев из обычного игрока превратился в качественного форварда. Со временем стал вообще топ — по российским меркам, конечно.

Просто Элдор в начале своей карьеры в РПЛ. Фото Виталий Тимкив
Просто Элдор в начале своей карьеры в РПЛ.
Виталий Тимкив

— Кроме Шомуродова — еще пример стремительного прогресса футболиста на вашей памяти?

— Да хватало ребят, которые вспыхивали, получали приглашение в сборную — а через два-три сезона пропадали из виду. Кому-то мешали объективные причины вроде травм, кто-то снижал к себе требования. Потом бац — и ты уже никому не нужен, пылишь в первой лиге, а то и во второй. Тех, кто поднялся и годами держит планку, как, например, Глушаков, — в России единицы.

— Луческу говорил о Кокорине: «Потрясающий мастер. На поле умеет все». Согласны?

— Многие зарубежные тренеры, работавшие в России, отзывались о Кокорине восторженно. Не только Луческу, но и Хиддинк, Адвокат, Капелло, Манчини, Петреску... Трудно понять, что мешает Саше раскрыться. Возможно, русский менталитет. Об особенностях которого иностранцы не знают. Нахваливают Кокорина, и он расслабляется. А с ним, наоборот, надо пожестче.

— Исчерпывающе.

— Сашу я помню еще по интернату «Локомотива». Уже в девять лет всю Москву разрывал! Кокорин на поле — машина. Быстро бежит, сильный удар, неплохая техника, классно играет головой. Есть все, что нужно для нападающего. Причем это даже не натренировано — дар свыше.

Александр Кокорин. Фото Global Look Press
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

Черчесов

— Несколько лет назад агент Виктор Панченко нам рассказывал про малоизвестный факт из вашей биографии — могли в свое время оказаться в ЦСКА. Но «отец не отпустил».

— Так и было.

— Что за история?

— На матчи академии Тольятти всегда ходили московские агенты, скауты команд премьер-лиги... Первая партия уехавших — Горбатенко, Дзагоев, Рыжов и Власов. Трое в ЦСКА, Горбатенко — в «Спартак». Я был в следующем призыве. Звали московское «Динамо», «Крылья» и ЦСКА. Я-то склонялся к Самаре.

— Почему?

— Родной город. Слуцкий, который тогда тренировал «Крылья», разговаривал не только с отцом — еще и со мной лично. Но родители настояли на «Динамо». В 19 лет уехал туда.

— В ЦСКА не тянуло вообще?

— Я в офис ЦСКА даже съездил!

— С кем встречались?

— С Бабаевым и Панченко. Но все равно — армейцы для меня оставались на третьем месте.

— ЦСКА юниорам много не предлагал.

— По деньгам было плюс-минус одно и то же... Мне играть хотелось! Казалось, в «Динамо» шансов больше. Думаю, выбор правильный.

— Массажист Колесников вспомнил в разговоре с нами состав того «Динамо». Мы поразились — как эта команда могла не стать чемпионом?! У вас есть ответ?

— Сегодня такое «Динамо» шло бы на первом с отрывом очков в десять. Но какой тогда был ЦСКА, какой «Зенит» — вы посмотрите их составы! Вагнер Лав, Хонда, Думбья, Халк, Витсель... ЦСКА в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Реалом» играл! Наше «Динамо» было в тысячу раз сильнее нынешнего, это без вопросов. Но и весь чемпионат стал намного слабее.

— То «Динамо» с тренером Федотовым какое место заняло бы?

— Не представляю! Команда вся именитая. Не знаю, кто бы справился с этими игроками. Черчесов какое-то время справлялся, а потом все равно пошло наперекосяк. Один конфликт, другой... Ну и съехали вниз. Так что мало быть классным тренером.

Станислав Черчесов и Игорь Денисов. Фото РИА Новости
Станислав Черчесов и Игорь Денисов.
Фото РИА Новости

— Легендарная история, когда Денисов за вас вступился и разругался с Черчесовым, — первый конфликт?

— Да вы что! Были до этого!

— Расскажите.

— Многого нельзя рассказывать. Да и неохота вспоминать. Но факт — в 2014-м мы должны были завоевать минимум серебро. Уходили на зимний перерыв вторыми в РПЛ. Впереди лишь «Зенит». Плюс шесть побед в Лиге Европы. Вышли из отпуска, обыграли «Андерлехт». Все было идеально!

— А как печально закончилось.

— Один звоночек, другой. Пошло-поехало. Какие-то тупые поражения — и скатились на четвертое. На этот матч выходит один состав, на следующий уже другой. С кем-то конфликт — его в запас.

— В том, что из команды ушла атмосфера, виноват тренер?

— Тренер виноват в последнюю очередь.

— Вот это для нас открытие.

— У многих заканчивались контракты — кто-то заранее начал договариваться с другими клубами. Как я, например, с «Зенитом». Таких было человек пять-шесть!

— Никто не хотел оставаться в «Динамо»?

— Да никому ничего не предлагали! Вот народ и думал: зачем нам выкладываться? Не останемся же!

— Наши?

— Иностранцы. Руководители клуба могли эту ситуацию предотвратить — но почему-то ждали до последнего. Думали: потом всё подпишем. Пока не будем беспокоить. Сами видите, чем закончилось. Ну и при чем здесь тренер? Такой круговорот был...

— Чем Черчесов силен?

— Мне нравятся тренеры с дисциплиной. Которые команду держат. Федотов, кстати, такой же. Если есть возможность дать команде два выходных — ни Федотов, ни Черчесов не дадут. Только один. Чтобы не расслаблялись.

Станислав Черчесов и&nbsp;Игорь Денисов. «Почему надо верить Черчесову, а не Денисову? Нет ни свидетелей, ни видеозаписи»

Обстрел

— Сейчас с Денисовыми общаетесь?

— Нет. Сто лет его не слышал. Гарик — фантастический человек. Профессионал! У него была большая зарплата, мог себе позволить что угодно. Но жил на базе. После 18 часов не ел. Делал постоянно какие-то процедуры, держал своего массажиста. Вот я уверен: чемпионство «Локомотива» — на сто процентов заслуга Денисова! Без него не выиграли бы!

— Характер?

— Да, характер. Представляю, как это было. Как подгонял остальных. Меня в «Динамо» Денисов и Воронин просто вдохновляли. Такая уверенность от них исходила...

— В ЦСКА приехал Языджи — говорят, у него несколько персональных тренеров. В «Сочи» есть хоть один футболист, у которого персональные тренеры или массажисты?

— Ни одного. Но у нас ведь особенное положение — если сравнивать с другими командами. Живем рядом с базой, в пешей доступности. В любой момент можем явиться к массажисту. Нужны какие-то витамины? Всё сделают!

— Идеальные условия.

— «Идеальные» — не то слово. Сказка! Сами звонят, подходят: «Давай, ждем! Зайди!» Причем бесплатно, на высочайшем уровне. Думаю, процентов двадцать наших результатов — заслуга персонала. В Москве, наверное, пришлось бы кого-то нанимать. Чтобы не тащиться самому через полгорода.

Артур Юсупов. Фото ФК "Сочи"
Артур Юсупов.
ФК «Сочи»

— Сергей Силкин рассказывал нам, как однажды в Новогорске Борис Ротенберг на своем «Порше» запер машину Кураньи. Тот решил проучить. Что дальше было, помните?

— Конечно! Боря не очень удачно парканулся. Из-за него никто не мог выехать, не только Кевин. Но первым сориентировался именно он. В раздевалке незаметно вытащил у Ротенберга ключи из куртки и отогнал автомобиль прямо на центр поля. Прикольно получилось. Смеялись все, кроме Бори. Еще с Гранатом была забавная история — приблизительно в то же время.

— А с ним что?

— Есть на базе стена, где фотографии знаменитых динамовцев прошлых лет — Яшин, Хомич и другие. А Володе на день рождения подарили огромную картину с его изображением. Ребята пошутили — взяли картину, повесили вместо портрета кого-то из легенд клуба. Там вся стена в черно-белых снимках, и вдруг цветной — Гранат! Во всей красе!

— Попробуем угадать — Воронин придумал?

— Нет, кто-то помоложе. Была у нас шайка-лейка — Кокорин, Смолов, Сапета, Шунин... Думаю, один из них.

— Над вами в команде тоже подшучивали?

— Разумеется. Как-то отмечали с пацанами день рождения. Лето, жара, я в белой футболке. Вспотел, в районе подмышек появились следы. Что особенно было заметно, когда мы чокались. Так наутро Гранат вручил дезодорант. Здоровенный флакон! Наверняка были шутки и жестче, и смешнее. Но это первое, что пришло в голову.

— Зато когда осенью 2012-го фанаты устроили обстрел динамовской базы из пейнтбольных ружей, было не до смеха.

— Да уж. Я-то, правда, отскочил. Тренировка закончилась, Петреску сказал: «Минут десять можете поработать индивидуально». В таких случаях я всегда оставался, и не на десять минут — дольше. Но в тот день куда-то спешил, сразу отправился в раздевалку. Выйдя из душевой, увидел Хохлова в краске. Сначала ничего не понял. Даже рассмеялся: «Что с вами, Валерьич?» — «Нас пейнтбольными шарами обстреляли». Потом мне рассказали, как дело было.

— Ну и как?

— Когда Хохлов и часть игроков шли с поля в сторону раздевалки, к забору подскочили ребята в камуфляже, масках и сквозь решетку открыли огонь. Легионеры сразу на землю попадали — думали, теракт. Кто-то обратно к полю успел отбежать. Тем, кто шагал впереди, повезло меньше.

— Кому особенно досталось?

— Кажется, Хохлову. В краске было все — одежда, лицо, даже лысина. Кошмар! Когда с базы выезжали, опасались, что еще и по машинам будут палить. Но больше не стреляли.

— Нападавших не нашли?

— До сих пор неизвестно, кто это был. То ли действительно болельщики «Динамо», недовольные игрой и результатом, то ли фанаты другого клуба. То ли просто какие-то придурки.

Дмитрий Хохлов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Хохлов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Слезы

— Давайте вспомним, как вы первый раз из «Динамо» уходили. Гурам Аджоев, занимавший должность спортивного директора клуба, говорил: «Юсупов поступил некрасиво, все провернул за спиной. Хотя мы предлагали 90 миллионов рублей — годовой контракт плюс подъемные. Это намного больше, чем у Артура было раньше».

— Мне скрывать нечего, расскажу, как все было. Февраль 2015-го. «Динамо» на втором месте в чемпионате, в 1/16 финала Лиги Европы обыгрываем «Андерлехт», в ответном матче забиваю победный гол. Контракт в конце сезона заканчивается, звонят из «Спартака», «Зенита», других клубов. Но у меня и в мыслях нет уходить из «Динамо»! Не сомневался — в ближайшее время подпишу новое соглашение.

— С повышением зарплаты?

— Естественно. Сказать, что получал тогда в десять раз меньше, чем остальные игроки основы, — ничего не сказать! Хотя нет, не в десять — в тридцать раз! Даже те, кто сидел в глухом запасе, зарабатывали гораздо больше. У меня был очень маленький контракт, уровня дублеров.

— Печально.

— Но Аджоев почему-то думал, что я блефую. Что на самом деле никаких вариантов у меня нет. Дня через три после победы над «Андерлехтом» приехали с агентом в динамовский офис на переговоры. Первое, что произнес один из руководителей: «Понимаете, сейчас кризис...» Я усмехнулся: «А что, он исключительно на мне будет отражаться?» Но человек дал понять — раз есть какие-то предложения, никто не держит, можешь уходить. Так и сказал: «Попробуй найти другую команду».

— Ваша реакция?

— Я ошалел. Этот разговор меня просто убил. Сказал агенту: «Раз здесь такое отношение — готов рассмотреть предложения других клубов». Лишь спустя два месяца ко мне подошел Аджоев: «Давай обсудим новый контракт. Зарплата — столько-то, бонусы — столько-то. Если что-то не устраивает, назови свои условия». Но было поздно.

Артур Юсупов забивает "Андерлехту". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артур Юсупов забивает «Андерлехту».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— К тому времени вы договорились с «Зенитом»?

— Да. Включить заднюю я уже не мог.

— Почему же динамовское начальство решило, что вы блефуете?

— Это и для меня загадка. 24 года, российский паспорт, полноценный игрок основы, неплохо проявил себя и в РПЛ, и в еврокубках... Не понимаю, о чем в клубе думали. Когда же сообразили, что могут меня потерять, сразу встрепенулись. Уже и Черчесов со мной беседовал, и другие руководители. В тот момент нельзя было говорить, что перехожу в «Зенит». Сказал так: «Делайте со мной что хотите, но с «Динамо» новый контракт не подпишу. Все, точка!»

— Что потом?

— Оставшиеся полсезона — как на шарнирах. Сначала меня перестали включать в заявку на матч, сидел на трибуне. После конфликта Денисова с Черчесовым вернули в основу. А кончилось тем, что тренер по физподготовке заставлял меня и Лешу Козлова в 35-градусную жару бегать вокруг поля. Я не выдержал, спросил: «Через две недели завершается чемпионат, мы все равно уходим — ну и на фиг тебе нужны? Зачем гоняешь?» В ответ: «Руководство приказало погонять...»

— Каким был последний день?

— Приехал в Новогорск, собрал вещи. О том, что было дальше, еще никому не рассказывал. Включив музыку в наушниках, я бродил в полном одиночестве по базе и рыдал. Пытался успокоиться, но слезы катились и катились. Никогда так не плакал.

— Ох.

— Это самый трогательный момент в моей жизни. Я ведь воспринимал «Динамо» как дом родной. Мне там все нравилось. Просто обстоятельства сложились так, что пришлось сменить клуб. Но и после ухода продолжал следить за «Динамо», ждал трансляций. Если не попадал на прямой эфир, смотрел в записи. Был настолько привязан к команде, что за четыре года ни одного матча не пропустил!

— Летом 2020-го покидали «Динамо» с другими чувствами?

— Абсолютно! Не было уже ни слез, ни эмоций. Для меня карьера в «Динамо» делится на две части. Все, что до 2015-го, — в моем сердце навсегда.

Денис Казанский. Денис Казанский: «Кто сейчас носит Карпина на руках — отвернутся первыми»

Возвращение

— Когда в 2019-м решили вернуться, даже не предполагали, с чем столкнетесь?

— Ну что вы! Вы не представляете, как я был счастлив, узнав об интересе «Динамо». Возвращаюсь домой! Эйфория! К тому же пригласил не кто-то — Дмитрий Хохлов, к которому отношусь с огромным уважением. Я и поиграть с ним немножко успел. Ехал на сборы с предвкушением, что будет как раньше. Но иллюзии быстро улетучились. Понял — теперь все иначе. И команда слабее, и коллектив другой, и болельщики меня не приняли. Они у «Динамо» вообще невероятно требовательные. А я не показывал яркой игры, с их стороны негатив накапливался.

— Тяжелое время?

— Да не то слово! Худший отрезок в карьере. С точки зрения душевного состояния эти полтора года — сплошной дискомфорт. Я, дурак, зачем-то читал все, что писали о моей игре, включая комментарии в соцсетях, еще сильнее загонялся... Думал: ну и зачем вернулся? Уж лучше бы остался в «Ростове». Ушел-то по своей инициативе, никто меня не выпроваживал.

— Даже в самой черной полосе есть особенно сложный момент. Каким он был у вас?

— Если в первом сезоне худо-бедно справлялся со стрессом, то во втором все окончательно разладилось. Сник, начались панические атаки... Конечно, можно валить на тренеров, болельщиков — но в первую очередь нужно спрашивать с себя. Раз так получилось — значит, сам виноват. Оказался не готов к подобной ситуации. Хотя и тут есть маленький плюс.

Артур Юсупов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Артур Юсупов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Это какой же?

— Я многое переосмыслил. Теперь могу с уверенностью сказать, что стал гораздо сильнее. Может, не как футболист, но как человек — точно! А это важнее.

— В чем конкретно изменились?

— Начал по-другому на жизнь смотреть. Больше работать над собой. Развиваться, отвлекаться. Если прежде любое поражение воспринималось чуть ли не как конец света, то сейчас понимаю — трагедии из этого делать не стоит. Все поправимо. Главное — продолжать пахать. То же самое касается побед. Раньше выиграли — и ты король! Сегодня уже спокойнее реагируешь.

— С паническими атаками справлялись с помощью психолога?

— Нет, к психологам не обращался. Я им не доверяю. Уж лучше самому. Книжки, зарядка, пробежки... Переключаешь мозги — и постепенно все проходит.

— Что за книжки?

— «Магия утра» Хэла Элрода, например. Слышали?

— Нет.

— Там про ранние подъемы, медитации, полезные практики. Если все в порядке, читать Элрода, пожалуй, не имеет смысла. Вот тем, кто испытывает панические атаки, рекомендую. По крайней мере мне помогла.

— Объясните — как?

— Нужно правильно начинать день. Я-то всегда поздно просыпался. Если вставал раньше одиннадцати, ходил с чугунной головой. Зато сейчас после зарядочки, пробежки и душа уже свеженький, бодрый, полон сил.

— Говорят, миллионеры просыпаются в шесть утра. Теперь это и ваш случай?

— Ну нет! В восемь — вполне достаточно. Тренировка у нас в двенадцать, как раз успеваю закончить все дела. Если бы в моей жизни не было футбола — тогда мог бы вставать и в шесть.

— Сегодня какая книга у вас открыта?

— «Атомные привычки» Джеймса Клира. Тоже любопытно!

— Давно вы с художественной литературы переключились на книги по саморазвитию и психологии?

— Ха! До художественной литературы я еще не дошел. Это следующий этап.

— Тогда о футболе. Как вам в «Динамо» объявили, что продлевать контракт не станут?

— После сезона-2019/20 в такой же ситуации оказались еще семь игроков — Рыков, Нойштедтер, Соснин, Панченко, Жоаузинью... Всем было 30 лет или чуть больше. Каждому говорили одни и те же слова: «Спасибо, что помог команде выполнить задачу — попасть в еврокубки. Но нового контракта не будет. Мы омолаживаем состав».

— Выдохнули с облегчением?

— Да. Хотя других вариантов поначалу не было, пару месяцев оставался безработным. Честно вам скажу — если бы «Динамо» предложило продление, скорее всего, я бы подписал. Просто на автомате. Ну а со временем убедился — всё к лучшему. В «Сочи» мне намного комфортнее. Здесь сразу поставил себе цель — опередить в таблице «Динамо».

— В прошлом сезоне удалось.

— Да, мы заняли пятое место, они — седьмое. Тогда каждое утро повторял: «Надо доказать самому себе, что я не хуже тех, кто играет в «Динамо»!»

— Правильно понимаем, что туда вы больше ни ногой? В любом качестве — футболиста, тренера, менеджера...

— Да. Третьего захода не будет точно. Эту страницу я перевернул. Думаю, и в «Динамо» не горят желанием возобновлять сотрудничество.

— Тогда финальный вопрос про «Динамо». Весной 2019-го Роман Орещук, еще не вступивший в должность спортивного директора клуба, поделился новостью в соцсетях: «Команде не платят третий месяц, деньги на медикаменты дают Хохлов, Шунин и Юсупов». Что это было?

— В команде действительно царил бардак, в очередной раз менялось руководство. Но задержек по зарплате не было. Ну, максимум две недели. Ерунда! На что давали деньги Хохлов и Шунин — не знаю. Я разве что иногда энергетик перед игрой на всю команду покупал. По собственной инициативе, никто не просил. А знаете, что самое поразительное?

— Что же?

— В том сезоне любая информация из жизни команды моментально попадала в интернет, причем в искаженном виде. Стоило нам, игрокам, где-то собраться узким кругом, что-то обсудить — в тот же день на одном из спортивных сайтов появлялась новость. Разбавленная нелепыми подробностями, из которых больше половины не соответствовали действительности.

Артур Юсупов подписывает контракт с "Зенитом". Фото ФК «Зенит»
Артур Юсупов подписывает контракт с «Зенитом».
Фото ФК «Зенит»

«Зенит»

— Вы сказали, что в 2015-м помимо «Зенита» к вам проявлял интерес и «Спартак». Этот вариант рассматривали?

— Нет. Тот «Спартак» ни в чем не превосходил «Динамо». Ну и смысл дергаться? «Зенит» — другое дело. Суперклуб! Халк, Виллаш-Боаш, каждый год Лига чемпионов... Когда в такую команду зовут, трудно устоять.

— Перед подписанием контракта была беседа с Виллаш-Боашем?

— Нет. Но агент показывал эсэмэску от тренера, тот интересовался, как продвигаются переговоры. Я понял, что он знает о моем существовании.

— Уже неплохо.

— Да, в нашем футболе случается и по-другому. Когда руководство набирает пачками игроков, а потом тренерский штаб ломает голову, что с ними делать. Год работы с Виллаш-Боашем — великолепный опыт! Он и специалист хороший, и человек замечательный. Относится к футболистам по-доброму, в команде всегда классная атмосфера.

— Общались через переводчика?

— А его в «Зените» и не было. Это удивило. Когда в клубе столько легионеров — включая тренеров, физиотерапевтов, реабилитологов, — кажется, что ты не в России играешь, а где-то в Европе. Между собой все разговаривали по-английски. Установки — тоже на нем.

— У вас с английским как?

— Когда в «Зенит» перешел — вообще не знал. Первое время сидел на установках и ничего не понимал.

— Вот это номер.

— А с другой стороны, мне же не десять лет. Играю на своей позиции, требования и так понятны. Плюс всё отрабатывали на тренировках. Особых сложностей не возникало. Правда, однажды чуть не влип.

— Что случилось?

— Играем в Лиге чемпионов с «Лионом», ведем 2:1. Я на замене сижу. Виллаш-Боаш нервничает, мечется по технической зоне. В середине второго тайма подзывает, начинает что-то объяснять.

— По-английски?

— Разумеется. Причем быстро-быстро, глотая слова. Четко произнес только две фамилии — Витсель и Хави Гарсия. Остальное я не разобрал. Но не буду же звать кого-то, просить тренера, чтобы повторил. Он еще уточнил под конец: «Юс, ты понял?» Я кивнул: «Йес, йес...»

— А дальше?

— Вышел вместо Дзюбы, что-то крикнул Витселю и Хави Гарсии. Но они ребята опытные, без меня разобрались. Слава богу, «Зенит» выиграл — 3:1. Так что я ничего не испортил.

— Кто еще в том «Зените» по-английски не говорил?

— Да там и было-то россиян человек семь. Кроме меня — Лодыгин, Анюков, Смольников, Шатов, Дзюба и Рязанцев. Думаю, никто из них язык в совершенстве не знал. Кстати, иногда на установках нам переводил Семак. Садился сзади и объяснял тихонько тактические нюансы.

— Еще какие установки отложились в памяти?

— Самая необычная была в «Динамо». В первом круге умудрились дома сгореть «Спартаку» 0:4, Силкина отправили в отставку. Назначили Петреску. Перед матчем второго круга он показал фрагменты того матча, как нам забивали голы. И нашел такие слова, что все завелись. На поле выходили с мыслью — умрем, но не проиграем!

— Сработало?

— Разорвали «Спартак» — 5:1!

— Другой румын, Луческу, тоже глаголом жег.

— Мне нравилось с ним работать. Классный тренер — как и Виллаш-Боаш. Но подход у них разный. Португалец делал ставку на сильных исполнителей уровня Халка, Витселя, Гарая. Считал, что они на поле должны всё решать, а он их будет мотивировать.

— А Луческу?

— Вот он реально ставил игру. Основополагающий принцип — тотальный контроль мяча. Никаких длинных передач, даже угловые нужно не подавать, а разыгрывать. На тренировках розыгрыш мяча от ворот могли отрабатывать часами! Чувствовалась рука мастера. Но за год все это очень сложно выстроить, да и команда должна привыкнуть к новым требованиям. Мне кажется, в «Зените» Луческу просто не хватило времени.

Мирча Луческу и Артур Юсупов. Фото ФК «Зенит»
Мирча Луческу и Артур Юсупов.
Фото ФК «Зенит»

— Нам он говорил: «Если бы не увольнение, в следующем сезоне «Зенит» стал бы чемпионом».

— Не исключено. Вон в каком порядке при нем был «Шахтер». Потом и киевское «Динамо» сделал чемпионом. Я читал, что по количеству трофеев среди тренеров Луческу на втором месте в мире!

— Кто же на первом?

— Алекс Фергюсон.

— В «Зените» Луческу не особенно вам доверял.

— Да. В первой половине чемпионата я почти не играл, зимой порывался уйти в аренду. Луческу не отпустил. Начал хвалить, в интервью несколько раз говорил, что на меня рассчитывает. Весной я уже чаще появлялся на поле. Но когда сезон закончился, все равно нацелился на уход.

— Почему?

— Я не мог сидеть на замене. Прямо мучился. Сегодня к таким вещам проще отношусь. Понимаю — порой даже лучше, когда выпускают на 60-й минуте. За счет свежести можешь принести команде больше пользы. А тогда все уши прожужжал агенту: «Хочу играть! Хочу играть!» Готов был сорваться куда угодно — лишь бы иметь постоянную игровую практику. Ушел в «Ростов» на правах аренды. Там складывалось отлично, пока осенью на тренировке не порвал «кресты».

2018 год. Самара. Форварды Сергей Корниленко (справа) и&nbsp;Александр Соболев на&nbsp;тренировке &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Сергей Корниленко: «Соболев забил с центра поля. Тихонов поразился: «Как ты это делаешь?!»

Дзюба

— Вернулись вы в «Зенит» уже при Семаке.

— Да, в команде еще было много аргентинцев. Съездил на два сбора и услышал от Сергея Богдановича: «Юс, на твоей позиции огромная конкуренция, практики будет мало. Если хочешь играть — лучше поискать другую команду». Я ответил: «Не вопрос! Спасибо за честность». У меня было два предложения. Слуцкий звал в «Витесс», Карпин — обратно в «Ростов».

— Почему не поехали в Голландию?

— Сегодня я бы принял другое решение. А тогда... Звонок Леонида Викторовича был как снег на голову. Сказал, что клубу срочно нужен опорный полузащитник, на раздумья у меня от силы три дня. Бросаться в неизвестность не рискнул. Выбрал более простой вариант. Где все знакомо — город, тренер, команда.

— Об уходе из «Зенита» жалеете?

— Нет. Заметил интересную особенность. В этом клубе если у кого-то сразу получается, то и дальше идет по накатанной. Ярчайший пример — Дзюба. А если с первого дня не пошло — все, уже не заиграешь.

— Это вы о ком?

— О Рязанцеве, Бухарове. Прекрасные футболисты, в «Рубине» стали двукратными чемпионами России, но в Питере не сложилось. Как и у Заболотного. А в «Сочи» и ЦСКА забивает. Да много таких ребят...

— Какими же качествами надо обладать, чтобы в «Зените» быстро стать своим?

— Нужно быть либо суперигроком, либо очень сильной личностью. Когда можешь в раздевалке и пошутить, и ответить, и стрелки на кого-то перевести...

— На это способен Дзюба. А еще кто?

— Немногие. Потому-то наши футболисты в «Зените» и не задерживаются. Это раньше там был русский костяк — Аршавин, Кержаков, Денисов, Анюков, Широков. Теперь все строится вокруг легионеров.

— А Жирков? Почти шесть лет за «Зенит» отыграл.

— Ну, Жирков — талантище! По российским меркам вообще топ! О нем могу сказать только хорошее. Скромный, порядочный. Ведет себя так, будто из первой лиги приехал. А откроешь его страничку в «Википедии» — устанешь трофеи считать.

— Дзюба — «человек-радио». Когда такой футболист в команде — это плюс? Или, наоборот, раздражает?

— На мой взгляд, главное — то, что показываешь на поле. Если отбросить хейт и посмотреть объективно на роль Артема в команде, к нему не должно быть никаких вопросов. Столько золотых медалей «Зенит» завоевал именно благодаря Дзюбе. Наряду с Акинфеевым — самый стабильный российский футболист последних лет. Ну и с юмором порядок. Постоянно в центре внимания, без конца шутит. Даже легионеры к Артему тянутся, а это и в игре помогает.

— Над вами шутил?

— Конечно. Любимая тема — мои руки.

— ???

— Решил почему-то, что они очень длинные. Ну и понеслось. Все шутки вокруг этого. Допустим, пауза на тренировке, мы в центре поля. Дзюба поворачивается: «Юс, пить охота, до стакана дотянешься?» И указывает на скамейку, до которой метров тридцать. Или играем в Валенсии, где болельщиков «Зенита» усадили на верхний ярус, куда-то под облака. Артем кивает: «Юс, отбей им пятачки...» Вот такие приколюхи.

— О Хави Гарсии многие говорили — грязный игрок. На тренировках убеждались?

— Не-е-т! Это в игре он локти использовал, выпрыгивая за мячом. А на тренировках всегда был корректен. Отличный парень! Как и Витсель. Вспоминаю свой первый матч за «Зенит» — в Суперкубке против «Локомотива». Мы победили, но отыграл я неудачно. Вечером на банкете загрустил. Хави Гарсия с Витселем увидели, подошли.

— Что сказали?

— Хави Гарсия приобнял: «Не переживай. У меня в «Зените» первые полгода вообще ничего не получалось!» Витсель добавил: «Я тоже не сразу заиграл. Давай, не раскисай. Ты хорошо тренируешься — значит, все наладится». Эти ребята всегда меня поддерживали.

Бизнес

— Контракт с «Сочи» у вас до конца сезона?

— Нет, еще год. Повезло.

— Когда-то вы сказали: «Если в РПЛ вариантов не будет, завяжу. В ФНЛ играть не хочу».

— Да! Открыто об этом говорю! В 34 вполне могу закончить с футболом. После контракта с «Сочи». Если предложат новый — возможно, не буду подписывать.

— Даже так?

— Футбол — это здорово. Но мне хочется дальше развиваться в жизни. Она разнообразная, надо учиться и другому. А футбол не позволяет.

— Разговаривали мы недавно с Владиславом Третьяком. Все расспрашивали — как могло получиться, что так рано закончил с хоккеем? Он вздохнул: «Я в 32 был старик, наигрался...»

— Вот и у меня аналогичное ощущение — накатывает апатия! Думаешь: еще один похожий день. Сегодня тренировка такая, завтра такая, потом предыгровая, заезд, матч, выходной... И все заново. Жизнь по кругу — уже 15 лет! Реально замкнутый круг!

— Многие мечтали бы оказаться в таком круге.

— Да ясно — полгода не поиграю в футбол, буду на стенку лезть. Но вот сейчас присутствует усталость от всего этого. Из года в год одно и то же! При таких возможностях на стороне, я это чувствую!

— Что за возможности? Есть какой-то бизнес?

— Есть. Пока не хочу говорить какой. Но когда у тебя тренировки, как на чем-то другом сосредоточиться? Тебе надо быть в Москве — а ты в Сочи. Упускаешь важные сделки.

— Значит, погрузиться в бизнес серьезно не получается?

— А как погрузиться? Футбол для меня точно на первом плане! Просто кайф от ощущения, что могу двигаться в другом направлении. Новая сфера. Понимаю, что способен заниматься чем-то еще. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, — но я в плюсе! Жаловаться грех!

— Что попробуете сразу, едва с футболом будет покончено?

— Горные лыжи!

— О, Сочи — это город-искушение.

— Да, всё под окнами. Но кататься нельзя. Серфинг попробовал бы. Пока тоже под запретом. Да много чего! Дома сидеть не буду, хочется движения!

— Понимаем.

— Только обязательно напишите: если не идет игра — это не из-за того, что отвлекаюсь. Причины какие-то другие. В каждом матче я выкладываюсь по полной. Забить на все и просто так получать деньги — не для меня. Мог бы до 36 обманывать футбол, этот клуб или другой... Но на душе от такого будет плохо.

Артем Дзюба
Артур Юсупов
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Сочи
33
98
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Как футболисты переносят голод в Рамадан. Бензема в пост громит всех в «Реале», Языджи в ЦСКА потерял форму
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крикунов — садист. Даже меня переплюнул». Интервью первого тренера Третьяка и Харламова
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости