Экс главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» прокомментировал переход в «Локомотив» форварда Ивана Игнатьева.

— «Локо» подписал контракт с Иваном Игнатьевым. Верите, что для парня еще не все потеряно?

— Главное, чтобы сам Игнатьев осознал — для него это последний шанс заиграть на высоком уровне. На одном таланте, без дисциплины и усердной работы далеко не уедешь. Если будет пахать — сможет реанимировать карьеру.

— Зато с другим воспитанником «Краснодара» — Уткиным — «Ростов», похоже, угадал.

— Да-а! И дело не только в стандартах. В центре поля Уткин добавил команде рассудительности. При выходе из обороны допускает минимум брака, раздает много обостряющих передач. Его голевые навесы в штрафную на Комличенко в матчах с «Динамо» и «Локомотивом» — как под копирку. Странно, что такой футболист оказался не нужен обескровленному «Краснодару».