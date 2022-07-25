Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:20

Бушманов об Игнатьеве: «Главное, чтобы он сам осознал — для него это последний шанс заиграть на высоком уровне»

Бушманов прокомментировал переход в «Локомотив» форварда Игнатьева
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Экс главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» прокомментировал переход в «Локомотив» форварда Ивана Игнатьева.

— «Локо» подписал контракт с Иваном Игнатьевым. Верите, что для парня еще не все потеряно?

— Главное, чтобы сам Игнатьев осознал — для него это последний шанс заиграть на высоком уровне. На одном таланте, без дисциплины и усердной работы далеко не уедешь. Если будет пахать — сможет реанимировать карьеру.

— Зато с другим воспитанником «Краснодара» — Уткиным — «Ростов», похоже, угадал.

— Да-а! И дело не только в стандартах. В центре поля Уткин добавил команде рассудительности. При выходе из обороны допускает минимум брака, раздает много обостряющих передач. Его голевые навесы в штрафную на Комличенко в матчах с «Динамо» и «Локомотивом» — как под копирку. Странно, что такой футболист оказался не нужен обескровленному «Краснодару».

Матвей Сафонов и&nbsp;Георгий Джикия выводят команды на&nbsp;поле. «У «Спартака» такой состав, что команда обязана быть в тройке. С любым тренером!» Интервью ветерана красно-белых Бушманова

Евгений Бушманов
Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Чудо от Марадишвили, пас от Акинфеева и роскошь от Захаряна. Опубликовано видео пяти лучших голов 2-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бушманов: «Если вынести за скобки «Зенит», какой еще клуб РПЛ располагает иностранцами уровня Мозеса и Промеса?»

Алаев посетит матч РПЛ, на котором впервые будет использоваться карта болельщика
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости