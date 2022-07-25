Бушманов: «Если вынести за скобки «Зенит», какой еще клуб РПЛ располагает иностранцами уровня Мозеса и Промеса?»

Экс главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» оценил состав красно-белых.

— «Спартак» Гильермо Абаскаля идет по восходящей. 0:4 в Петербурге, 1:1 в Грозном, теперь 4:1 в Краснодаре...

— Пока рано оценивать работу испанца. Прошло слишком мало времени. Понятно одно — у «Спартака» такой состав, что команда обязана быть в призовой тройке. С любым тренером! Если вынести за скобки «Зенит», какой еще клуб РПЛ располагает иностранцами уровня Мозеса и Промеса?

— А ЦСКА?

— Вы о Медине и Карраскале? На мой взгляд, спартаковцам они уступают. Как и легионеры «Локомотива», «Краснодара», «Сочи»...